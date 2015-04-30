更新版1-《全球汇市》美国数据带动美元兑日圆走强，但美元指数本月跌幅为四年最大

(新增文末表格)

* 强于预期的美国数据扶助美元

* 欧元升至两个月高位，本月表现为四年半最佳

* 澳元和新西兰元下滑

路透纽约4月30日 - 美元兑日圆周四上涨，此前美国数据显示就业市场趋稳，经济正积聚动能的迹象，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有望在今年至少升息一次。

在强劲的美国数据公布后，美元兑欧元缩减跌幅，欧元稍早攀升至两个月高位。

但美元指数本月仍大跌3.7%，月度表现为四年来最差。

而欧元本月大涨4.7%，创四年半最大月度升幅。

周四公布的数据显示，截至4月25日该周初请失业金人数减少3.4万，至26.2万人的2000年4月来最低。美国上月消费者支出增加0.4%，2月为增加0.2%。数据提振美元反弹。

另有报告显示，美国首季薪资增长0.7%，中西部制造业数据优于预期，这都有助于带动对美元的人气。

上述报告显示在首季大幅放缓后，美国经济正重拾动能。

“我仍相信美国经济和美元在适当的时候会重新振作，同去年的情况类似，”资产管理公司SLJ Macro Partners合伙人Stephen Jen称。

“挑战是在重回这些交易前耐心等待经济复苏的证据。”

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.3%，报119.36日圆，稍早跌至一个月低点。

日本央行周四维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，称有信心通胀将开始反弹。 该行稳定的印钞计划已令日圆在两年内贬值逾五分之一。央行的消息最初推升日圆/美元。

欧元兑美元 升0.9%，报1.1236美元，连升三日至两个月高位1.1248美元。自4月13日触及一个月低点后，欧元兑美元已经大幅反弹超过7%。

新西兰元和澳元都大跌，因应迹象显示两国央行可能都将进一步放宽政策。

新西兰元兑美元 纽约尾盘报0.7629美元，跌0.7%，澳元兑美元 跌1.3%，报0.7910美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1222 1.1129 +0.84 -7.23 1.2097

美元/日圆 119.34 119.02 +0.27 -0.28 119.68

欧元/日圆 133.98 132.39 +1.20 -7.45 144.77

美元/瑞郎 0.9323 0.9390 -0.71 -6.22 0.9941

英镑/美元 1.5349 1.5436 -0.56 -1.44 1.5573

美元/加元 1.2075 1.2019 +0.47 +3.93 1.1618

澳元/美元 0.7897 0.8007 -1.37 -3.32 0.8168

欧元/瑞郎 1.0461 1.0451 +0.10 -13.01 1.2026

欧元/英镑 0.7309 0.7204 +1.46 -5.75 0.7755

新西兰元/美元 0.7614 0.7680 -0.86 -2.35 0.7797

美元/挪威克朗 7.5302 7.5200 +0.14 +0.78 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4515 8.3688 +0.99 -6.50 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3287 8.3282 +0.01 +6.84 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3542 9.2708 +0.90 -1.21 9.4688