更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆升至两周高位，欧元下滑

(新增文末汇率收盘表格)

* 美国数据有好有坏，但对美元有支撑作用

* 欧元在升至两个月高位后回吐涨幅

路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周五升至两周高位，对一篮子主要货币从两个月低点反弹，因有迹象显示美国经济在近期疲弱后可能正回稳。

今日公布的美国经济数据有好有坏，消费者信心强劲，但制造业和建筑业数据疲弱。总的来说，数据对美元有利，投资人认为美元超卖。多数欧洲市场因五一假期休市，汇市成交清淡。

美国长债收益率触及七周高位，扶助吸引投资人买入美元。

“数据良莠不齐，尽管数据有所改善，但我们仍在等待美国经济确实出现转机的更多迹象，”Tempus Consulting市场部董事Joh Doyle表示。

美国4月制造业活动持于近两年低点，但消费者信心跳升显示经济正走出周期的疲弱阶段。另外美国3月建筑支出下滑0.6%，降至9月来最低的9,660亿美元。

在周四数据显示上周初请失业金人数减少，薪资增长以及中西部制造业活动跳升，暗示美国就业市场正在复苏后，美元开始积聚动能。

“我们仍认为近期美元的跌势可能将失去动能，”荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示。

纽约尾盘，美元兑日圆 受美国公债收益率上升支撑，大涨0.7%，报120.24日圆，盘中触及两周高位120.28日圆。

美元指数 升0.7%，报95.257，4月美元指数跌幅为四年最大，而今日升幅为一个月最大。

欧元兑美元 跌0.2%，报1.1196美元，稍早触及两个月高位。欧元近期也受助于德债收益率上扬，因欧洲通缩忧虑缓和。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1200 1.1222 -0.20 -7.42 1.2097

美元/日圆 120.16 119.34 +0.69 +0.40 119.68

欧元/日圆 134.52 133.98 +0.40 -7.08 144.77

美元/瑞郎 0.9325 0.9323 +0.02 -6.20 0.9941

英镑/美元 1.5139 1.5349 -1.37 -2.79 1.5573

美元/加元 1.2158 1.2075 +0.69 +4.65 1.1618

澳元/美元 0.7849 0.7897 -0.61 -3.91 0.8168

欧元/瑞郎 1.0440 1.0461 -0.20 -13.19 1.2026

欧元/英镑 0.7381 0.7309 +0.99 -4.82 0.7755

新西兰元/美元 0.7534 0.7614 -1.05 -3.37 0.7797

美元/挪威克朗 7.5948 7.5302 +0.86 +1.64 7.4720

欧元/挪威克朗 8.5118 8.4515 +0.71 -5.83 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3997 8.3287 +0.85 +7.75 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4086 9.3542 +0.58 -0.64 9.4688