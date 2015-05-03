重温稿-《全球汇市》美元兑日圆升至两周高位，欧元下滑

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
* 美国数据有好有坏，但对美元有支撑作用
* 欧元在升至两个月高位后回吐涨幅
路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周五升至两周高位，对一篮子主要货币从两个月低点反弹，因有迹象显示美国经济在近期疲弱后可能正回稳。
今日公布的美国经济数据有好有坏，消费者信心强劲，但制造业和建筑业数据疲弱。总的来说，数据对美元有利，投资人认为美元超卖。多数欧洲市场因五一假期休市，汇市成交清淡。
美国长债收益率触及七周高位，扶助吸引投资人买入美元。
“数据良莠不齐，尽管数据有所改善，但我们仍在等待美国经济确实出现转机的更多迹象，”Tempus Consulting市场部董事Joh Doyle表示。
美国4月制造业活动持于近两年低点，但消费者信心跳升显示经济正走出周期的疲弱阶段。另外美国3月建筑支出下滑0.6%，降至9月来最低的9,660亿美元。
在周四数据显示上周初请失业金人数减少，薪资增长以及中西部制造业活动跳升，暗示美国就业市场正在复苏后，美元开始积聚动能。
“我们仍认为近期美元的跌势可能将失去动能，”荷兰合作银行高级汇市策略师Jane Foley表示。
纽约尾盘，美元兑日圆 受美国公债收益率上升支撑，大涨0.7%，报120.24日圆，盘中触及两周高位120.28日圆。
美元指数 升0.7%，报95.257，4月美元指数跌幅为四年最大，而今日升幅为一个月最大。
欧元兑美元 跌0.2%，报1.1196美元，稍早触及两个月高位。欧元近期也受助于德债收益率上扬，因欧洲通缩忧虑缓和。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1200 1.1222 -0.20 -7.42 1.2097
美元/日圆 120.16 119.34 +0.69 +0.40 119.68
欧元/日圆 134.52 133.98 +0.40 -7.08 144.77
美元/瑞郎 0.9325 0.9323 +0.02 -6.20 0.9941
英镑/美元 1.5139 1.5349 -1.37 -2.79 1.5573
美元/加元 1.2158 1.2075 +0.69 +4.65 1.1618
澳元/美元 0.7849 0.7897 -0.61 -3.91 0.8168
欧元/瑞郎 1.0440 1.0461 -0.20 -13.19 1.2026
欧元/英镑 0.7381 0.7309 +0.99 -4.82 0.7755
新西兰元/美元 0.7534 0.7614 -1.05 -3.37 0.7797
美元/挪威克朗 7.5948 7.5302 +0.86 +1.64 7.4720
欧元/挪威克朗 8.5118 8.4515 +0.71 -5.83 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3997 8.3287 +0.85 +7.75 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4086 9.3542 +0.58 -0.64 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元