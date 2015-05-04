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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 12:47 BJT

《全球汇市》美元脱离两个月低点，澳元在央行会议前走软

英国5月7日将举行的大选就已经够让人紧张了，未料有调查显示英国制造业4月增长步伐大幅放缓 ，进一步对英镑形成打压。

“我们预计英镑至少在政局明朗之前将继续承压，”澳新银行(ANZ)分析师在研究报告中称。他们建议投资人作空英镑兑澳元，以及英镑兑新西兰元和加元。

英国周四将进行投票，本次选情之紧绷为数十年来仅见。YouGov为太阳报所做的一项民调结果周日显示，英国首相卡梅伦(David Cameron)领导的保守党，仅领先工党一个百分点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1190 1.1200 -0.09 -7.50 1.2097

美元/日圆 120.09 120.16 -0.06 +0.34 119.68

欧元/日圆 134.38 134.58 -0.15 -7.18 144.78

美元/瑞郎 0.9336 0.9325 +0.12 -6.09 0.9941

英镑/美元 1.5154 1.5139 +0.10 -2.69 1.5573

美元/加元 1.2168 1.2158 +0.08 +4.73 1.1618

澳元/美元 0.7824 0.7849 -0.32 -4.21 0.8168

新西兰元/美元 0.7523 0.7534 -0.15 -3.51 0.7797

澳元/日圆 93.960 94.310 -0.37 -3.88 97.750

新西兰元/日圆 90.340 90.530 -0.21 -3.18 93.310

英镑/日圆 181.98 181.91 +0.04 -2.36 186.38

澳元/新西兰元 1.0392 1.0407 -0.14 -0.74 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/陈宗琦/徐文焰/李爽/杜明霞；审校 白云/郑茵/王丽鑫/徐文焰/王颖)
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