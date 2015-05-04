版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 16:26 BJT

《全球汇市》美元扩大温和涨幅，但修正走势可能尚未结束

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1143 1.1200 -0.51 -7.89 1.2097

美元/日圆 120.14 120.16 -0.02 +0.38 119.68

欧元/日圆 133.87 134.52 -0.48 -7.53 144.77

美元/瑞郎 0.9376 0.9325 +0.55 -5.68 0.9941

英镑/美元 1.5144 1.5139 +0.03 -2.75 1.5573

美元/加元 1.2156 1.2158 -0.02 +4.63 1.1618

澳元/美元 0.7829 0.7849 -0.25 -4.15 0.8168

新西兰元/美元 0.7530 0.7534 -0.05 -3.42 0.7797

欧元/瑞郎 1.0448 1.0440 +0.08 -13.12 1.2026

欧元/英镑 0.7357 0.7381 -0.33 -5.13 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3322 9.4086 -0.81 -1.44 9.4688

美元/挪威克朗 7.5998 7.5948 +0.07 +1.71 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/陈宗琦/王洋/李春喜/高琦/艾茂林/张若琪/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐