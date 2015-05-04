更新版 1-《全球汇市》美元在清淡交投中上涨，瑞典克朗跳升

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 美元在两周市场修正后再度上涨
* 周五的美国就业市场报告料对美元下一走势至关重要
* 瑞典克朗跳升，因制造业数据强劲 (新增文末收盘表格)
路透纽约5月4日 - 美元周一在清淡交投中连升第二日，此前数据显示，美国经济在首季表现疲弱后可能正在回稳，这扶助美元从两周跌势中反弹。
美元兑主要货币在窄幅区间内交投，英国和日本市场逢假期休市，交易减少。
上周五，美元指数 升约0.7%，因此前数据显示消费者信心跳升且汽车销售强于预期。
今日美元指数升0.2%，报95.485，因今日公布的数据显示，美国3月工厂订单增加2.1%，符合预估。
不过对美国就业市场的疑虑持续，且投资人仍不确定是否周五将出炉的就业数据能从3月放缓态势中反弹，且足以支持美联储年底前可能升息的押注。美元之前上涨就是因市场预计美联储今年升息。
“非农就业报告是本周的重头戏。在周五的数据公布前，美元会盘整或走软，”Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis称。
路透访查的分析师预计，4月美国非农就业岗位增加22.5万，从3月的12.6万增幅反弹，3月增幅为2013年12月来最低。
上周五数据显示，投机商已经减少了对美元的押注，美元净多头仓位降至四个半月最低。
“我们需要看到几周的良好美国数据，才能令美元重拾升势，并回到正规，”DZ Bank首席汇市策略师Sonja Marten表示，“如果无法实现，那么市场将会出脱对美元的所有押注。”
欧元兑美元 跌0.5%，报1.1138美元，之前报告显示，德国4月制造业活动从3月触及的11个月高位降温。上周欧元曾升至两个月高位1.1290美元。
美元兑日圆 持稳，报120.10日圆。
英镑兑美元 跌0.2%，报1.5118美元，周四英国将举行议会大选，可能没有一个政党能取得绝对多数。
美元兑瑞典克朗 跌0.3%，报8.3549克朗，此前瑞典公布的制造业数据强于预期，刺激市场押注克朗走强可能迫使瑞典央行放宽政策。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1144 1.1200 -0.50 -7.88 1.2097
美元/日圆 120.10 120.16 -0.05 +0.35 119.68
欧元/日圆 133.92 134.52 -0.45 -7.49 144.77
美元/瑞郎 0.9335 0.9325 +0.11 -6.10 0.9941
英镑/美元 1.5118 1.5139 -0.14 -2.92 1.5573
美元/加元 1.2093 1.2158 -0.53 +4.09 1.1618
澳元/美元 0.7835 0.7849 -0.18 -4.08 0.8168
欧元/瑞郎 1.0409 1.0440 -0.30 -13.45 1.2026
欧元/英镑 0.7366 0.7381 -0.20 -5.02 0.7755
新西兰元/美元 0.7531 0.7534 -0.04 -3.41 0.7797
美元/挪威克朗 7.5838 7.5948 -0.14 +1.50 7.4720
欧元/挪威克朗 8.4626 8.5118 -0.58 -6.38 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3697 8.3997 -0.36 +7.37 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3290 9.4086 -0.85 -1.48 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
路透上海5月9日 - 人民币兑美元即期周二早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目