更新版 1-《全球汇市》美元升势停滞，因美国数据良莠不齐令利率前景蒙尘

* 美国贸易逆差扩阔，打压美元

* ISM服务业报告优于预期

* 希腊债务谈判遇阻 (新增文末收盘表格)

路透纽约5月5日 - 美元周二兑日圆从三周高位回落，兑欧元从一周高位下滑，因美国经济数据有好有坏，令未来升息的步幅更加不确定。

优于预期的美国4月服务业报告被贸易逆差大于预期所抵消。服务业报告公布后，美元一度上涨，但之后回落。

周二公布的另一份行业报告显示，美国服务业4月扩张速度由七个月高点放缓，因新业务增速小跌，但聘雇速度升至6月以来最快。

过去几日，美元开始重拾升势，因迹象显示在今年稍早滑入低谷后美国经济开始反弹。

“5月通常美元会走强，但周五的非农就业报告将最终决定美元走向，”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。

“期货市场仍为美元净多头，以及今年首季美国经济数据令人失望，使得美元处于非常脆弱的境地，特别是如果4月就业报告不尽人意。”

他还指出，就业市场强劲是自去年7月以来美元走强的真正动力。

纽约尾盘，美元指数 跌0.4%，报95.072。

欧元兑美元 从一周低点反弹，升0.5%，报1.1195美元，摆脱了有关国际货币基金组织(IMF)可能减少对希腊的金援，除非欧洲伙伴国接受进一步的债务减计的报道影响。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，IMF日前曾警告希腊财政状况正在恶化，但他否认IMF坚持要求进一步减免债务。

美元兑日圆 跌0.3%，报119.82日圆，稍早触及三周高位。

周二公布的数据显示，美国4月服务业指数升至五个月高位，供应管理协会(ISM)称，4月非制造业指数升至57.8，为11月以来最高，路透访查的分析师预期为56.2，3 月为56.5。

该报告一度提振美元。

但美国商务部称，3月贸易逆差激增43.1%，至514亿美元，为2008年10月以来最高，且百分比增幅为1996年12月以来最大。分析师之前的预期为，3月贸易逆差增至412亿美元。贸易逆差大幅扩阔的原因是西海岸主要港口劳资纠纷解决后，进口强劲反弹。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1184 1.1144 +0.36 -7.55 1.2097

美元/日圆 119.82 120.10 -0.23 +0.12 119.68

欧元/日圆 134.05 133.92 +0.10 -7.40 144.77

美元/瑞郎 0.9260 0.9335 -0.80 -6.85 0.9941

英镑/美元 1.5180 1.5118 +0.41 -2.52 1.5573

美元/加元 1.2064 1.2093 -0.24 +3.84 1.1618

澳元/美元 0.7940 0.7835 +1.34 -2.79 0.8168

欧元/瑞郎 1.0360 1.0409 -0.47 -13.85 1.2026

欧元/英镑 0.7364 0.7366 -0.03 -5.04 0.7755

新西兰元/美元 0.7553 0.7531 +0.29 -3.13 0.7797

美元/挪威克朗 7.5692 7.5838 -0.19 +1.30 7.4720

欧元/挪威克朗 8.4791 8.4626 +0.19 -6.20 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3420 8.3697 -0.33 +7.01 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3407 9.3290 +0.13 -1.35 9.4688