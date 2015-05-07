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亚洲 | 2015年 5月 8日 星期五 04:21 BJT

《全球汇市》美元兑欧元急升，因德债收益率回落和美国数据优于预期

* 欧元兑美元从10周半高位回落

* 德债收益率从五个半月高位回落

* 美国初请失业金人口数据优于预期

* 市场关注美国周五公布的非农就业报告，寻找美元后市走向

路透纽约5月7日 - 美元兑欧元周四反弹，因德债收益率从年内高位回落，且上周初请失业金人口数据良好，提振了对4月非农就业报告的乐观情绪。

德国10年期公债收益率 从五个半月高位0.796%回落，尾盘报0.598%，使得德债相对于可比美国公债的吸引力下降，后者尾盘报2.17%，扶助美元重获部分需求。

“10年期德债收盘时基本持平，盘中大幅震荡，这可能重压欧元，”苏皇汇市策略师Brian Daingerfield表示。

欧元兑美元可能录得近一个月来最大单日跌幅，在稍早触及10周半高位1.13920美元后掉头下行。

美国劳工部公布的数据显示，上周初请失业金人口持于15年低位附近，提振对周五公布的4月非农就业报告可能强劲的乐观情绪。这也扶助带动美元兑欧元反弹。

市场密切关注就业数据，因就业市场表现强劲可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)提前升息。

一项路透调查显示，分析师预计4月美国非农就业岗位增加22.4万，较之前一月的增幅高出约10万。

分析师称，数据公布前，交易商通过买回美元，卖出欧元来抵消掉近期美元走软造成的影响。

“没有人希望在数据公布前作空美元，”Brown Brothers Harriman的汇市策略师Win Thin表示。

英镑兑美元小涨，且兑欧元可能录得逾两周来最大单日涨幅，英国周四进行议会选举投票，此轮选举结果是数十年来最难以预料的一次。英镑兑欧元稍早触及三个月低位0.7482英镑，之后反弹。

欧元兑美元 尾盘下跌0.7%，报1.12690美元。美元兑瑞郎 尾盘上扬0.59%，报0.92160瑞郎。美元兑日圆 尾盘升0.28%，报119.800日圆。

美元指数 上涨0.57%，报94.618。(完)
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