更新版 1-《全球汇市》美国4月非农就业报告发布后，美元兑主要货币小涨

(新增文末汇率收盘表格)

* 美国4月非农就业岗位增加22.3万，3月增幅被下修

* 美国就业数据发布后，美联储升息时机不明朗

* 欧元遭遇获利回吐，带动美元指数小涨

* 英镑兑美元守住英国大选后录得的升幅

路透纽约5月8日 - 美元兑一篮子主要货币周五未能出现大涨行情，因此前美国公布的就业报告有好有坏，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的时机更不明朗，但美元兑欧元走强扶助美元指数小涨。

美国劳工部数据显示，4月非农就业岗位增加22.3万，失业率降至近七年最低的5.4%，不过3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月来最低。

尽管数据公布后，美元兑一篮子主要货币一度上扬，欧元兑美元也跌穿1.12美元至1.1179美元日低，但随着交易商消化就业报告中的负面细节后，美元回吐了盘中多数升幅。

“颇为肯定的是可能需要一些极度强劲的数据才能令美联储在6月开始行动，”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

美元指数势将创四周连跌。

市场一直密切关注美国的非农就业报告，以寻找美联储多快可能准备升息的线索。升息可能能带动投资资金流入美国，从而提振美元。

在周四盘初一度触及10周半高位1.1392美元后，欧元兑美元转跌，今日连跌第二日，但本周仍势将创第四周连涨。

“在欧元经历了如此升势后...出现一些获利了结并回落至1.12美元也并不令人意外，”AFEX大客户部门副总裁Ashley Groves表示。

美元指数 纽约尾盘升0.16%，报94.783，欧元兑美元 尾盘跌0.51%，报1.12080美元。美元兑日圆 持稳在119.745日圆，美元兑瑞郎 升1.09%，报0.93150瑞郎。

英镑兑美元 尾盘升1.35%，报1.5450美元，离英国首相卡梅伦赢得大选后英镑创下的逾10周高位1.5522美元不远。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1203 1.1265 -0.55 -7.39 1.2097

美元/日圆 119.79 119.73 +0.05 +0.09 119.68

欧元/日圆 134.26 134.85 -0.44 -7.26 144.77

美元/瑞郎 0.9308 0.9214 +1.02 -6.37 0.9941

英镑/美元 1.5454 1.5243 +1.38 -0.76 1.5573

美元/加元 1.2068 1.2125 -0.47 +3.87 1.1618

澳元/美元 0.7927 0.7904 +0.29 -2.95 0.8168

欧元/瑞郎 1.0441 1.0382 +0.57 -13.18 1.2026

欧元/英镑 0.7252 0.7389 -1.85 -6.49 0.7755

新西兰元/美元 0.7486 0.7446 +0.54 -3.99 0.7797

美元/挪威克朗 7.4747 7.4387 +0.48 +0.04 7.4720

欧元/挪威克朗 8.3694 8.3910 -0.26 -7.41 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2567 8.2557 +0.01 +5.92 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.2482 9.3016 -0.57 -2.33 9.4688