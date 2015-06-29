《全球汇市》欧元重挫，希腊违约前景迫近危机愈演愈烈

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
根据路透数据，欧元兑瑞郎 低见1.0260瑞郎，创4月底来最低水准，兑日圆 跌至约133.75的一个月低点。欧元兑瑞郎最新报1.0332，下跌约0.7%；兑日圆报135.60，跌约0.5%。美元兑日圆 跌至一个月低点122.10，此前曾测试122水平。美元兑日圆最新报123.08，下滑0.6%。希腊若违约，可能导致该国退出欧元区，很多投资者担心这最终会削弱整个欧元区。
分析师称，除了希腊在欧元区前景的不确定性增加，公投结果民意如果支持接受救助条款，齐普拉斯政府的政治风险将上升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1011 1.1164 -1.37 -8.98 1.2097
美元/日圆 123.11 123.85 -0.60 +2.87 119.68
欧元/日圆 135.56 138.27 -1.96 -6.37 144.78
美元/瑞郎 0.9385 0.9328 +0.61 -5.59 0.9941
英镑/美元 1.5705 1.5750 -0.29 +0.85 1.5573
美元/加元 1.2340 1.2316 +0.19 +6.21 1.1618
澳元/美元 0.7651 0.7653 -0.03 -6.33 0.8168
新西兰元/美元 0.6839 0.6842 -0.04 -12.29 0.7797
澳元/日圆 94.190 94.780 -0.62 -3.64 97.750
新西兰元/日圆 84.190 84.740 -0.65 -9.77 93.310
英镑/日圆 193.34 195.06 -0.88 +3.73 186.38
澳元/新西兰元 1.1182 1.1172 +0.09 +6.81 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 许娜/张涛/杜明霞/陈宗琦/张荻/李婷仪)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价