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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 10:22 BJT

《全球汇市》欧元重挫，希腊违约前景迫近危机愈演愈烈

根据路透数据，欧元兑瑞郎 低见1.0260瑞郎，创4月底来最低水准，兑日圆 跌至约133.75的一个月低点。欧元兑瑞郎最新报1.0332，下跌约0.7%；兑日圆报135.60，跌约0.5%。美元兑日圆 跌至一个月低点122.10，此前曾测试122水平。美元兑日圆最新报123.08，下滑0.6%。希腊若违约，可能导致该国退出欧元区，很多投资者担心这最终会削弱整个欧元区。

分析师称，除了希腊在欧元区前景的不确定性增加，公投结果民意如果支持接受救助条款，齐普拉斯政府的政治风险将上升。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1011 1.1164 -1.37 -8.98 1.2097

美元/日圆 123.11 123.85 -0.60 +2.87 119.68

欧元/日圆 135.56 138.27 -1.96 -6.37 144.78

美元/瑞郎 0.9385 0.9328 +0.61 -5.59 0.9941

英镑/美元 1.5705 1.5750 -0.29 +0.85 1.5573

美元/加元 1.2340 1.2316 +0.19 +6.21 1.1618

澳元/美元 0.7651 0.7653 -0.03 -6.33 0.8168

新西兰元/美元 0.6839 0.6842 -0.04 -12.29 0.7797

澳元/日圆 94.190 94.780 -0.62 -3.64 97.750

新西兰元/日圆 84.190 84.740 -0.65 -9.77 93.310

英镑/日圆 193.34 195.06 -0.88 +3.73 186.38

澳元/新西兰元 1.1182 1.1172 +0.09 +6.81 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 许娜/张涛/杜明霞/陈宗琦/张荻/李婷仪)

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