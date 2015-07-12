更新版 1-《全球汇市》对希腊能达成协议的乐观情绪带动欧元反弹，叶伦讲话扶助美元

(新增文末收盘表格)

* 希腊向欧盟提交了改革方案

* 美联储主席叶伦称预计今年升息

* 中国股市持续强劲反弹也提振风险意愿

路透纽约7月10日 - 欧元周五全线上涨，兑日圆大涨逾2%，因市场乐观地认为，希腊能同债权人达成协议，并留在欧元区。

日圆和瑞郎均下跌，由于中国股市继续反弹，对高风险资产的需求回升。日圆和瑞郎在金融市场动荡时通常表现较好。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，欧元区财长在周六举行紧急会议权衡希腊提议时可能做出“重大决定”。许多市场人士对希腊能达成协议持乐观看法，但投资人在周末前对持有大量仓位表现谨慎。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，他们担心德国可能仍会阻止协议。德国财政部发言人周五表示，德国将不会接受任何形式的希腊债务减计。

“我们仍相信会达成协议，但在这些会议前持有欧元仓位是有风险的，我们在周末前对所持仓位全面获利了结，”Lien称。

欧元兑日圆 攀升至一周高位137.27日圆，纽约尾盘报136.84日圆，大涨2.2%，欧元录得2013年4月来最大单日升幅。

欧元兑美元 升1.0%，报1.1145美元，因希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案。 欧元一度触及一周高位1.1215美元，今日升幅为一个月最大。

有迹象显示，中国股市大跌后已经企稳，亦扶助风险人气。中国股市沪综指 周五连续第二天大涨，得益于政府紧急救市举措。

日圆回落，推动美元兑日圆 从本周中段触及的七周低点升至122上方。纽约尾盘，美元兑日圆大涨1.2%，报122.80日圆。

在美联储主席叶伦表示，预计联储将在今年某个时点开始升息后，美元升势加速。

BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示，叶伦的讲话没有任何新的内容。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1162 1.1036 +1.14 -7.73 1.2097

美元/日圆 122.74 121.33 +1.16 +2.56 119.68

欧元/日圆 136.94 133.86 +2.30 -5.41 144.77

美元/瑞郎 0.9389 0.9478 -0.94 -5.55 0.9941

英镑/美元 1.5524 1.5377 +0.96 -0.31 1.5573

美元/加元 1.2655 1.2703 -0.38 +8.93 1.1618

澳元/美元 0.7436 0.7442 -0.08 -8.96 0.8168

欧元/瑞郎 1.0471 1.0459 +0.11 -12.93 1.2026

欧元/英镑 0.7187 0.7170 +0.24 -7.32 0.7755

新西兰元/美元 0.6722 0.6740 -0.27 -13.79 0.7797

美元/挪威克朗 8.0139 8.1380 -1.52 +7.25 7.4720

欧元/挪威克朗 8.9475 8.9811 -0.37 -1.01 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4314 8.4853 -0.64 +8.16 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4121 9.3649 +0.50 -0.60 9.4688