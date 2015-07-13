《全球汇市》美元走强，因希腊债务协议达成后市场焦点转向美联储

* 希腊周一与债权人达成协议

* 美联储可能在9月升息

* 油价走低重压欧元

路透纽约7月13日 - 美元兑欧元、日圆和瑞郎周一上扬，因在希腊与国际债权人达成协议后，市场焦点重新回到美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月升息的可能性上。

欧元区领导人同意磋商一项规模达860亿欧元的救助方案，以使处于破产边缘的希腊留在欧元区，但要求希腊接受严格的外部监督。

如果欧盟峰会没能达成协议，希腊经济将跌入低谷，该国的银行将滑向崩溃的边缘，希腊将不得不发行自己的货币，并退出欧元区。

分析师称，尽管希腊的未来仍不确定，但债务协议使投资者将关注焦点转向了美联储可能在9月升息的前景。美联储主席叶伦和波士顿联储总裁罗森格伦上周五发表的讲话暗示，这一可能性仍然存在。

叶伦本周稍后将在美国国会作半年度证词陈述。

“除非新出炉的经济数据表现疲弱，否则美联储将在9月升息，”Brown Brothers Harriman的汇市策略部全球主管Marc Chandler表示。

美国与欧洲收益率差不断扩大也扶助美元，Chandler说。希腊与债权人达成协议后，美国公债价格回落，德债价格却上扬，10年期美国公债较可比德债收益率差 扩阔9个基点，美国公债收益率远高于可比德债。

欧元兑美元 急跌近1.5%，触及1.10美元之下的日低，后反弹，尾盘报1.1006美元。美元兑日圆 触及一周高位123.535日圆。

分析师称，油价回落也重压欧元，因伊朗与六大国看似接近达成核协议。一旦达成协议，将有更多伊朗石油流入国际市场。

“油价持续下跌增加了全球通胀回落的可能性，”TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone说，“欧洲因此受到的影响超过了美国。”

欧洲央行推出1万亿欧元购债计划部分是为了对抗通缩。