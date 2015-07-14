更正-《全球汇市》美元在希腊协议达成后上涨，日圆下跌

(更正：因译文有误，内文倒数第五段应更正为“看其是否进一步给出有关升息时间的暗示”，而非“看其是否进一步取消关于升息时间的暗示”)

* 美元兑日圆徘徊在12个交易日高位附近

* 希腊达成债务协议后，美国升息前景重新成为焦点

* 关注美国零售销售数据及叶伦周三国会证词陈述

路透东京7月14日 - 美元兑日圆和欧元周二走强，此前希腊终于与债权人达成债务协议，市场注意力随之重新转向美国与欧洲公债收益率之差上。

美元兑日圆表现抢眼。由于希腊似乎躲过了退出欧元区的最糟糕情形，日圆作为避险货币的魅力消散。

美元兑欧元亦持坚。随着希腊退出舞台中央，市场关注焦点回到了美联储身上，继续探究其何时开始升息。

美元/日圆 徘徊在12日高点123.74日圆略下方，上周触及近两个月低点120.41。

欧元/美元 持稳于1.0985美元，隔夜下挫达1.5%左右，部分源于因德国公债收益率下跌而承压。

在美联储主席叶伦上周五讲话之后，美元多头曾得到一些素材。她表示预期今年某个时点升息--该言论最初淹没在周末的希腊债务谈判相关消息之中。 一些关注焦点将转至今日稍晚公布的美国零售销售数据，该数据将令投资者有机会窥探基本面是否支持叶伦的观点。

市场亦在等待叶伦周三在国会上的证词陈述，看其是否进一步给出有关升息时间的暗示。

“如果叶伦在证词陈述中基调强硬，那么美元应相对轻松地突破124日圆，”IG Securities驻东京市场分析师Junichi Ishikawa称。

“但突破125日圆就是另外一回事了。以往在美元接近125日圆时，日本当局曾发表过言论，”他补充称，另一个值得关注的因素是中国股市的波动情况。

美元指数 上涨0.1%，至96.918，此前曾触及一周高点96.957。

澳元 几无变动，报0.7399美元。受中国股市走势严重冲击的澳元，盘旋于上周所及的六年低点0.7372美元上方，中国沪综指与其他股指暂时止住近期的巨幅跌势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0985 1.1002 -0.15 -9.19 1.2097

美元/日圆 123.68 123.42 +0.21 +3.34 119.68

欧元/日圆 135.86 135.79 +0.05 -6.16 144.78

美元/瑞郎 0.9516 0.9502 +0.15 -4.28 0.9941

英镑/美元 1.5475 1.5486 -0.07 -0.63 1.5573

美元/加元 1.2754 1.2739 +0.12 +9.78 1.1618

澳元/美元 0.7402 0.7405 -0.04 -9.38 0.8168

新西兰元/美元 0.6679 0.6690 -0.16 -14.34 0.7797

澳元/日圆 91.550 91.390 +0.18 -6.34 97.750

新西兰元/日圆 82.610 82.570 +0.05 -11.47 93.310

英镑/日圆 191.39 191.13 +0.14 +2.69 186.38

澳元/新西兰元 1.1081 1.1057 +0.22 +5.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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