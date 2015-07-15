《全球汇市》美元上扬，因美联储主席叶伦讲话和PPI数据巩固升息预期

* 美联储主席叶伦称今年升息的条件看上去不错

* 美元指数升逾0.5%

* 美元也得益于生产者物价指数

* 加拿大央行降息，加元兑美元跌至六年低点

路透纽约7月15日 - 美元周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话巩固了市场对美国可能早至9月就升息的预期。

叶伦向国会表示，美联储仍准备在今年加息，就业市场预计稳步改善，海外市场的波动不太可能令美国经济脱离正轨。

美国劳工部公布，美国6月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，预估为上升0.2%，5月为上升0.5%，美国6月最终需求PPI较上年同期下降0.7%，预估为下降0.9%。 该数据料对美联储升息有支撑作用，美元也因此得益。

原本持稳的美元，在美联储国会证词稿和PPI数据发布后跳升。美元兑欧元 纽约尾盘涨0.55%，报1.0948美元，兑日圆 升0.30%，报123.69日圆。

叶伦的讲话同她近期论调以及美联储上次货币政策会议声明一致。

美元也从加元走势中获得提振。在加拿大央行今年第二次降息后，加元兑美元大跌逾1.5%，至六年低点。

“加元颓势以及美元强势波及到其他货币，特别是商品货币。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

纽约尾盘，商品货币新西兰元和澳元兑美元均下挫逾1%。

根据Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ全球市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny，汇市交易商正将注意力从不断减弱的希腊退欧风险上转移到利率政策。