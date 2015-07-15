更新版 1-《全球汇市》美元上扬，因美联储主席叶伦讲话和PPI数据巩固升息预期

* 美联储主席叶伦称今年升息的条件看上去不错

* 美元指数升逾0.5%

* 美元也得益于生产者物价指数

* 加拿大央行降息，加元兑美元跌至六年低点 (新增报价表格)

路透纽约7月15日 - 美元周三上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话巩固了市场对美国可能早至9月就升息的预期。

叶伦向国会表示，美联储仍准备在今年加息，就业市场预计稳步改善，海外市场的波动不太可能令美国经济脱离正轨。

美国劳工部公布，美国6月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，预估为上升0.2%，5月为上升0.5%，美国6月最终需求PPI较上年同期下降0.7%，预估为下降0.9%。 该数据料对美联储升息有支撑作用，美元也因此得益。

原本持稳的美元，在美联储国会证词稿和PPI数据发布后跳升。美元兑欧元 纽约尾盘涨0.55%，报1.0948美元，兑日圆 升0.30%，报123.69日圆。

叶伦的讲话同她近期论调以及美联储上次货币政策会议声明一致。

美元也从加元走势中获得提振。在加拿大央行今年第二次降息后，加元兑美元大跌逾1.5%，至六年低点。

“加元颓势以及美元强势波及到其他货币，特别是商品货币。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。

纽约尾盘，商品货币新西兰元和澳元兑美元均下挫逾1%。

根据Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ全球市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny，汇市交易商正将注意力从不断减弱的希腊退欧风险上转移到利率政策。

根据汤森路透数据，美元指数 尾盘升0.52%，美元兑瑞郎大涨0.75%，报0.9526瑞郎。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0947 1.1009 -0.56 -9.51 1.2097

美元/日圆 123.76 123.35 +0.33 +3.41 119.68

欧元/日圆 135.47 135.70 -0.17 -6.42 144.77

美元/瑞郎 0.9512 0.9442 +0.74 -4.32 0.9941

英镑/美元 1.5635 1.5630 +0.03 +0.40 1.5573

美元/加元 1.2912 1.2722 +1.49 +11.14 1.1618

澳元/美元 0.7376 0.7447 -0.95 -9.70 0.8168

欧元/瑞郎 1.0417 1.0400 +0.16 -13.38 1.2026

欧元/英镑 0.6997 0.7037 -0.57 -9.77 0.7755

新西兰元/美元 0.6588 0.6712 -1.85 -15.51 0.7797

美元/挪威克朗 8.1527 8.0930 +0.74 +9.11 7.4720

欧元/挪威克朗 8.9255 8.9165 +0.10 -1.26 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5069 8.4941 +0.15 +9.13 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3114 9.3516 -0.43 -1.66 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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