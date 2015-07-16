《全球汇市》希腊同意救助计划后欧元仍低迷，叶伦讲话提振美元上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0942 1.0947 -0.05 -9.55 1.2097
美元/日圆 123.87 123.76 +0.09 +3.50 119.68
欧元/日圆 135.54 135.48 +0.04 -6.38 144.78
美元/瑞郎 0.9521 0.9512 +0.09 -4.22 0.9941
英镑/美元 1.5632 1.5635 -0.02 +0.38 1.5573
美元/加元 1.2928 1.2912 +0.12 +11.28 1.1618
澳元/美元 0.7373 0.7376 -0.04 -9.73 0.8168
新西兰元/美元 0.6565 0.6588 -0.35 -15.80 0.7797
澳元/日圆 91.330 91.290 +0.04 -6.57 97.750
新西兰元/日圆 81.320 81.550 -0.28 -12.85 93.310
英镑/日圆 193.63 193.50 +0.07 +3.89 186.38
澳元/新西兰元 1.1229 1.1191 +0.34 +7.26 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (翻译 李爽/许娜/张荻； 审校 李婷仪/王丽鑫/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”