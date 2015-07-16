重发-《全球汇市》欧元跌至六周低点，因美国升息信号提振美元

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* 欧元兑美元触及六周低点

* 叶伦维持升息信号不变，美元受提振

* 新西兰元在该国公布通胀数据疲软后跌至六年低点

路透伦敦7月16日 - 希腊议会周三投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运，因利差前景改善推动美元全线上涨。

新西兰元 跌至六年低点，此前该国公布的通胀率数据巩固了下周央行可能降息的预期，而加元在央行周三降息后仍处于守势。

希腊议会投票后欧元确实曾短暂上升，但没有更大反应，似乎显示市场对救助协议能否解决问题信心不足，即希腊能否坚守条款以及对欧元区其他国家而言这是否有那么重要。

也许更为重要的是，短期美国和欧元区利差再次上涨，因关于美国今年升息的预期增强。

欧元兑美元 下跌0.4%至六周低点1.0903。

“如果短期欧元利率继续下降，则将拖累欧元兑美元跌穿当前区间底部，”法国兴业银行驻伦敦策略师Kit Juckes称。

“料将跌破1.09美元，进一步测试1.08上方的5月低点。”

欧洲央行定于周四召开会议，料将采取一些提振希腊银行系统的小规模举措，但同时还会继续坚守欧元区整体超宽松货币政策。

希腊国会表决结果，为希腊与欧洲伙伴开始第三轮救助谈判铺平道路，不过党内意见分歧令齐普拉斯政府的前途未卜。

本周稍早希腊与债权人达成有条件的协议后，对于希腊退出欧元区的疑虑减弱。那帮助市场将焦点转回不同经济体的利差前景，从而给美元带来支撑。

“我认为影响欧元的因素是(与美国)的货币政策背离，而不是希腊问题，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。

欧元兑美元短期内或将继续下跌，一直要持续到7月28-29日美联储召开政策会议时，Murata说。

不过，由于欧元区在德国的带动下整体仍存在巨额贸易顺差，加上美元自3月以来一直未能取得进一步的进展，因此对美元或将再度大幅反弹的预期并不强。

美元兑一篮子货币 触及六周高点97.498。美元兑日圆 持稳于123.82日圆。

即便在低于预期的通胀数据公布前，新西兰元就已因备受关注的乳制品拍卖而承压。拍卖结果显示，全球乳制品价格跌至12年半低点。新西兰元跌至0.6498美元，为2009年7月以来最低，日内跌1%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0908 1.0947 -0.36 -9.83 1.2097

美元/日圆 123.87 123.76 +0.09 +3.50 119.68

欧元/日圆 135.14 135.47 -0.24 -6.65 144.77

美元/瑞郎 0.9549 0.9512 +0.39 -3.94 0.9941

英镑/美元 1.5614 1.5635 -0.13 +0.26 1.5573

美元/加元 1.2927 1.2912 +0.12 +11.27 1.1618

澳元/美元 0.7382 0.7376 +0.08 -9.62 0.8168

新西兰元/美元 0.6523 0.6588 -0.99 -16.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0420 1.0417 +0.03 -13.35 1.2026

欧元/英镑 0.6982 0.6997 -0.21 -9.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2887 9.3114 -0.24 -1.90 9.4688

美元/挪威克朗 8.1367 8.1527 -0.20 +8.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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