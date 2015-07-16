《全球汇市》美元升至七周高位，因美联储升息预期升温

* 美国初请失业金数据显示美国就业市场成长稳健

* 欧元下滑，之前一度因希腊议会通过撙节措施而上涨

* 投资人将焦点转至相对收益

路透纽约7月16日 - 美元周四升至七周高位，而欧元下挫，因美国初请失业金数据巩固了市场对美国今年将升息的预期。

在昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示今年稍晚将进行近十年来首次升息后，美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数意外减少。对许多投资人而言，该数据预示可能早至9月就将升息。

美元指数 触及5月27日来最高，尾盘升0.50%。

欧元兑美元 尾盘跌0.70%，报1.0875美元，盘中低见1.0857美元，为5月底来首见。之前在希腊议会通过撙节措施后，欧元一度小涨。

欧元兑日圆 也下滑，尾盘跌0.35%，报135日圆。

“希腊题材已围绕欧元多时，”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“目前该因素退居次席，是时候让对美元的有利因素和对欧元的不利因素重新登台。”

受经济成长迟缓困扰的欧洲政策制定者还在下调利率和购买公债，而美联储官员则接近升息，这令美国资产对投资人而言相对更具吸引力。

“由于希腊问题有所解决，市场焦点回到欧元区、英国和美国的货币政策差异，”Western Union企业对冲经理Tobias Davis表示。

他指出，美元两个月欧元远期互换 成本上升是美国升息预期升温的表现。

美元兑日圆 涨0.30%，报124.13日圆，美元兑英镑 跌0.50%，近几日英镑大涨，部分是因英国官员暗示升息。