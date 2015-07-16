《全球汇市》美元升至七周高位，因美联储升息预期升温

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 美国初请失业金数据显示美国就业市场成长稳健
* 欧元下滑，之前一度因希腊议会通过撙节措施而上涨
* 投资人将焦点转至相对收益
路透纽约7月16日 - 美元周四升至七周高位，而欧元下挫，因美国初请失业金数据巩固了市场对美国今年将升息的预期。
在昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示今年稍晚将进行近十年来首次升息后，美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数意外减少。对许多投资人而言，该数据预示可能早至9月就将升息。
美元指数 触及5月27日来最高，尾盘升0.50%。
欧元兑美元 尾盘跌0.70%，报1.0875美元，盘中低见1.0857美元，为5月底来首见。之前在希腊议会通过撙节措施后，欧元一度小涨。
欧元兑日圆 也下滑，尾盘跌0.35%，报135日圆。
“希腊题材已围绕欧元多时，”Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示，“目前该因素退居次席，是时候让对美元的有利因素和对欧元的不利因素重新登台。”
受经济成长迟缓困扰的欧洲政策制定者还在下调利率和购买公债，而美联储官员则接近升息，这令美国资产对投资人而言相对更具吸引力。
“由于希腊问题有所解决，市场焦点回到欧元区、英国和美国的货币政策差异，”Western Union企业对冲经理Tobias Davis表示。
他指出，美元两个月欧元远期互换 成本上升是美国升息预期升温的表现。
美元兑日圆 涨0.30%，报124.13日圆，美元兑英镑 跌0.50%，近几日英镑大涨，部分是因英国官员暗示升息。
新西兰公布的通胀数据疲弱，令新西兰元卖压加重。新西兰元兑美元 低见0.6498美元的2009年来最低。之前，新西兰元就已因备受关注的乳制品拍卖而承压。拍卖结果显示，全球乳制品价格跌至12年半低点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”