《全球汇市》美元守在两个月高位，美联储加息预期再成焦点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
加元兑美元 报1.2965加元，接近隔夜所及低位1.2970。新西兰元兑美元 一度跌破0.65，为2009年7月以来首见，之后持稳于0.6519。
澳元兑美元 报0.7410，上日跌至2009年中以来最低0.7350。
亚洲时段交投可能受抑，因许多金融中心因公共假期休市，而且缺乏能够推动市场走势的数据。今日稍晚，美国将公布通胀数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0880 1.0874 +0.06 -10.06 1.2097
美元/日圆 124.13 124.14 -0.01 +3.72 119.68
欧元/日圆 135.05 134.99 +0.04 -6.72 144.78
美元/瑞郎 0.9571 0.9576 -0.05 -3.72 0.9941
英镑/美元 1.5609 1.5605 +0.03 +0.23 1.5573
美元/加元 1.2969 1.2952 +0.13 +11.63 1.1618
澳元/美元 0.7410 0.7400 +0.14 -9.28 0.8168
新西兰元/美元 0.6521 0.6506 +0.23 -16.37 0.7797
澳元/日圆 91.980 91.860 +0.13 -5.90 97.750
新西兰元/日圆 80.950 80.770 +0.22 -13.25 93.310
英镑/日圆 193.75 193.75 +0.00 +3.95 186.38
澳元/新西兰元 1.1356 1.1348 +0.07 +8.47 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李爽/戴素萍/郑茵/许娜/徐文焰/李婷仪/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”