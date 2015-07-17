《全球汇市》美元续升，本周大涨近2%创5月来最佳表现

* 美元指数本周大涨近2%

* 美元从通胀和楼市数据中获得提振

* 欧元料持续颓势

路透纽约7月17日 - 美元周五上涨，本周表现为5月来最佳，因通胀和楼市数据强劲，鼓舞了对美国在年底前升息的押注。

美国公布，6月消费者物价连升第五个月，因汽油及一系列其他商品价格上涨。6月房屋开工大增，建筑许可创近八年最高。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)已维持近零利率逾六年时间，多数分析师相信美联储将在9月开始升息。美联储主席叶伦也表示，可能在今年升息。

美元指数 周五纽约尾盘升0.20%，本周大涨近2%，为5月22日该周以来最佳周度表现。

欧元兑美元 跌0.25%，报1.0850美元，为5月27日来最低，本周下挫逾2%，因汇市投资人将注意力由希腊危机转至对美国有利的经济基本面。

多数交易商和策略师认为，欧元区和美国货币政策前景迥异会令欧元继续走软，许多投资人预计欧元兑美元明年会跌穿1美元。

“焦点转至美国利率周期，(市场认为)9月升息如果不是很可能，至少也有可能，”RBC Capital Markets汇市策略部门全球主管Adam Cole表示，“从现在开始，欧元跌势主要是因美元上涨。”

英镑兑欧元 升至七年半高位0.6992英镑，此前英国央行总裁卡尼对英国升息时机做出了最明显的暗示，称将在今年年底见真章。

美元兑日圆 跌约0.1%，至略低于124日圆，盘中触及一个月高位124.235日圆。

Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo展望后市时表示，美元表现出众加之下周初美国没有重大经济数据公布，可能令美元易受获利了结拖累。(完)