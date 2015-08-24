《全球汇市》避险情绪升温带动欧元与日圆上扬；美元指数挫至七个月最低

* 中国经济成长忧虑令汇市避险情绪浓厚

* 低收益欧元和日圆上涨，因投资人出脱利差交易

* 商品和新兴市场货币大跌

路透纽约8月24日 - 欧元和日圆兑美元周一升至七个月高位，因投资人担心中国经济成长放缓，出脱利差交易，购回用于向其他资产融资的低息货币。

美元指数 跌至七个月最低的92.621，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于9月升息的预期降温。

美国10年期公债收益率(殖利率) 下滑至2%以下，削减美元的吸引力。

欧元区和日本的异常低利率促使投资人近几个月借入欧元和日圆，买入能提供更高回报的货币，特别是澳元和新西兰元等商品货币。

不过，在金融市场感到压力的时候，投资人会抛售这些较高收益货币，出脱利差交易，令欧元和日圆得益。

“如果欧元未来一两天能保持在1.1525美元之上，这对欧元/美元是极为利多的信号，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。

“通常而言，日线收位就已经是足够的迹象了，但目前是特殊时期。我希望看到在没有市场恐慌的情况下，交易商在这些水准如何应对。”

夏季许多交易员离场度假，市场交投清淡，也是周一市场大行情背后的原因。

纽约尾盘，欧元兑美元 跳升至1月中来最高的1.1711美元，最新报1.1598美元，升1.8%。欧元过去几周持续的升势可能令欧洲央行内部感到不安。

美元兑日圆 跌至七个月最低的116.47日圆，尾盘报118.44日圆，重挫2.9%。

近几周中国公布的经济指标疲弱，其中上周五的一份调查显示中国制造业活动进一步恶化之后，围绕中国经济放缓及全球经济增长和通缩的担忧情绪弥漫整个市场。

交易商称，虽然美元指数颓势反映市场怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否在下个月升息，但迄今为止联储没有发出明确信号，很多大宗商品和新兴市场货币走势将继续挣扎。

这支持了如下观点，即尽管美元兑其他主要货币可能走势艰困，但兑新兴市场货币则会上涨。(完)

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