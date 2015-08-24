更新版1-《全球汇市》避险情绪升温带动欧元与日圆上扬；美元指数挫至七个月最低

(新增文末表格)

* 中国经济成长忧虑令汇市避险情绪浓厚

* 低收益欧元和日圆上涨，因投资人出脱利差交易

* 商品和新兴市场货币大跌

路透纽约8月24日 - 欧元和日圆兑美元周一升至七个月高位，因投资人担心中国经济成长放缓，出脱利差交易，购回用于向其他资产融资的低息货币。

美元指数 跌至七个月最低的92.621，因投资人对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于9月升息的预期降温。

美国10年期公债收益率(殖利率) 下滑至2%以下，削减美元的吸引力。

欧元区和日本的异常低利率促使投资人近几个月借入欧元和日圆，买入能提供更高回报的货币，特别是澳元和新西兰元等商品货币。

不过，在金融市场感到压力的时候，投资人会抛售这些较高收益货币，出脱利差交易，令欧元和日圆得益。

“如果欧元未来一两天能保持在1.1525美元之上，这对欧元/美元是极为利多的信号，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示。

“通常而言，日线收位就已经是足够的迹象了，但目前是特殊时期。我希望看到在没有市场恐慌的情况下，交易商在这些水准如何应对。”

夏季许多交易员离场度假，市场交投清淡，也是周一市场大行情背后的原因。

纽约尾盘，欧元兑美元 跳升至1月中来最高的1.1711美元，最新报1.1598美元，升1.8%。欧元过去几周持续的升势可能令欧洲央行内部感到不安。

美元兑日圆 跌至七个月最低的116.47日圆，尾盘报118.44日圆，重挫2.9%。

近几周中国公布的经济指标疲弱，其中上周五的一份调查显示中国制造业活动进一步恶化之后，围绕中国经济放缓及全球经济增长和通缩的担忧情绪弥漫整个市场。

交易商称，虽然美元指数颓势反映市场怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)能否在下个月升息，但迄今为止联储没有发出明确信号，很多大宗商品和新兴市场货币走势将继续挣扎。

这支持了如下观点，即尽管美元兑其他主要货币可能走势艰困，但兑新兴市场货币则会上涨。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1618 1.1387 +2.03 -3.96 1.2097

美元/日圆 118.39 122.01 -2.97 -1.08 119.68

欧元/日圆 137.56 138.90 -0.96 -4.98 144.77

美元/瑞郎 0.9305 0.9466 -1.70 -6.40 0.9941

英镑/美元 1.5774 1.5695 +0.50 +1.29 1.5573

美元/加元 1.3286 1.3184 +0.77 +14.36 1.1618

澳元/美元 0.7153 0.7319 -2.27 -12.43 0.8168

欧元/瑞郎 1.0807 1.0772 +0.32 -10.14 1.2026

欧元/英镑 0.7368 0.7250 +1.63 -4.99 0.7755

新西兰元/美元 0.6473 0.6682 -3.13 -16.98 0.7797

美元/挪威克朗 8.2093 8.1892 +0.25 +9.87 7.4720

欧元/挪威克朗 9.5421 9.3312 +2.26 +5.56 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2482 8.3522 -1.25 +5.81 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5861 9.5140 +0.76 +1.24 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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