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亚洲 | 2015年 8月 26日 星期三 08:58 BJT

《全球汇市》中国央行双降后美元走势仍不稳，关注中国股市表现

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1520 1.1514 0.05 -4.77 1.2097

美元/日圆 119.14 118.86 0.24 -0.27 119.68

欧元/日圆 137.25 136.84 0.30 0.00 144.78

美元/瑞郎 0.9407 0.9388 0.20 -5.37 0.9941

英镑/美元 1.5686 1.5686 0.00 0.73 1.5573

美元/加元 1.3332 1.3331 0.01 14.75 1.1618

澳元/美元 0.7127 0.7126 0.01 -12.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6478 0.6467 0.17 -16.92 0.7797

澳元/日圆 84.910 84.690 0.26 -13.12 97.750

新西兰元/日圆 77.180 76.850 0.43 -17.45 93.310

英镑/日圆 186.88 186.41 0.25 0.56 186.38

澳元/新西兰元 1.0990 1.0999 -0.08 4.98 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/李婷仪/李春喜 审校 张荻/白云/张若琪)

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