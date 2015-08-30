重温稿-《全球汇市》美元走强，因美联储官员的讲话暗示9月升息的可能性犹在

* 美元指数有望录得一个月来最大周涨幅

* 部分美联储官员力促在短期内升息

* 美联储副主席费舍尔有关升息的讲话扶助美元

* 美国7月消费者支出增长

路透纽约8月28日 - 美元周五连升第四日，触及一周高位，因为尽管本周市场曾暴跌，但部分美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员并未排除9月升息的可能性。

美元指数从周一触及的七个月低位反弹，录得一个月来最大单周涨幅，因金融市场在近期风暴过后恢复平静。

美联储副主席费舍尔表示，联储不能等到升息已是势不可挡的情况下才开始行动。但他尚未决定是否支持在9月升息。这番讲话发表后，美元指数扩大涨幅。

亚特兰大联储总裁洛克哈特认为，9月升息的几率基本是50%。他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。

利率市场交易商因此消化了10月升息几率超过50%的预期。

汇市投资者为后续将公布的一系列美国经济数据作准备，其中包括就业数据，这可能扶助美联储决定下一步该采取怎样的政策举措。

“8月非农就业报告对市场预期的影响可能加大，如果美国就业岗位增幅进一步扩大，加之失业率下降，可能令对9月升息的预期升温，”DailyFX的汇市策略师David Song表示。

稍早，圣路易斯联储总裁布拉德和克利夫兰联储总裁梅斯特均表示，并不对近期市场震荡感到恐慌。

“没有发生任何导致美国前景发生巨变的事情，政策的基本轨迹将保持不变，”布拉德在美国杰克森霍尔举行的全球央行总裁年会的间隙表示。

梅斯特也持同样的看法，称美国经济能应对小幅升息，但她并没有承诺会支持在下月采取行动。

纽约尾盘，美元指数 上扬0.5%，报96.101，盘中触及一周高位96.324。周一曾跌至七个月低位92.621，当日全球市场急跌，到目前为止美元指数已经反弹了3%。

美元兑日圆 上扬0.4%，报121.44日圆，从周一触及的七个月低位116.15日圆反弹。

欧元兑美元 回落0.6%，报1.1180美元，远低于周一触及的1.1700美元之上的高位，当日全球市场遭大举抛售，促使投资者出脱以欧元为融资货币的套利交易。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1179 1.1243 -0.57 -7.59 1.2097

美元/日圆 121.70 121.03 +0.55 +1.69 119.68

欧元/日圆 136.11 136.08 +0.02 -5.98 144.77

美元/瑞郎 0.9622 0.9660 -0.39 -3.21 0.9941

英镑/美元 1.5391 1.5399 -0.05 -1.17 1.5573

美元/加元 1.3200 1.3197 +0.02 +13.62 1.1618

澳元/美元 0.7171 0.7164 +0.10 -12.21 0.8168

欧元/瑞郎 1.0765 1.0863 -0.90 -10.49 1.2026

欧元/英镑 0.7265 0.7301 -0.49 -6.32 0.7755

新西兰元/美元 0.6453 0.6467 -0.22 -17.24 0.7797

美元/挪威克朗 8.2769 8.2959 -0.23 +10.77 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2695 9.3289 -0.64 +2.55 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4555 8.4643 -0.10 +8.47 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4550 9.5203 -0.69 -0.15 9.4688