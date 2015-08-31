《全球汇市》美元兑日圆和欧元下滑，美元指数8月下挫1.5%

* 股市下挫冲击风险意愿，日圆和欧元走坚

* 美元指数本月势将下挫1.5%

* 美国数据可能为美联储升息时机提供线索

路透纽约8月31日 - 美元兑避险日圆和低收益货币欧元周一下滑，因全球投资人打压股市，并缩减通常用于为高风险套利交易融资的货币的空头押注。

套利交易中，投资人卖出低收益货币，买入较高风险但收益也较高的货币以寻求更高回报。当全球金融市场波动增加及股市下挫时，投资人通常会出脱这些交易。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 本月下挫9%，表现为2011年8月来最差，部分因美国政策制定者看来接近升息。

中国和日本股市也下挫，纽约尾盘，美股跌超过0.5%，且势将创逾三年最大月度跌幅。

“市场聚焦股市，缺乏风险意愿也对美元不利，”Nordea FX 策略师 Niels Christensen表示。

市场成交相对清淡，伦敦市场因公众假期休市，且交易商也在等待周五美国公布关键的8月非农就业报告，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在9月升息提供线索。

美联储副主席费舍尔周六表示，美国通胀可能反弹，因美元带来的压力消退，美联储可以逐步升息。。

Brown Brothers Harriman & Co新兴市场部门全球主管Win Thin称，费舍尔的讲话激活了美联储9月升息的预期，并扶助美元兑英镑和瑞郎等一些其他主要货币走强。

“费舍尔的讲话压制了对通胀温和的气氛，”Thin表示，“给美元带来一些指引。”

美元指数 当日跌0.20%，本月降幅约1.5%。该指数远高于一周前所创的七个月低点92.621，当时是因中国经济放缓前景拖累全球股市暴跌。

美元兑日圆 跌0.4%，报121.19日圆，8月跌约2.2%，但远高于一周前触及的七个月低点116.15日圆。欧元兑美元 升0.5%，报1.1236美元，低于上周触及的高位1.1715美元，但本月仍涨2.4%。