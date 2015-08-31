更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元下滑，美元指数8月下挫1.5%

* 股市下挫冲击风险意愿，日圆和欧元走坚

* 美元指数本月势将下挫1.5%

* 美国数据可能为美联储升息时机提供线索 (新增收盘表格)

路透纽约8月31日 - 美元兑避险日圆和低收益货币欧元周一下滑，因全球投资人打压股市，并缩减通常用于为高风险套利交易融资的货币的空头押注。

套利交易中，投资人卖出低收益货币，买入较高风险但收益也较高的货币以寻求更高回报。当全球金融市场波动增加及股市下挫时，投资人通常会出脱这些交易。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 本月下挫9%，表现为2011年8月来最差，部分因美国政策制定者看来接近升息。

中国和日本股市也下挫，纽约尾盘，美股跌超过0.5%，且势将创逾三年最大月度跌幅。

“市场聚焦股市，缺乏风险意愿也对美元不利，”Nordea FX 策略师 Niels Christensen表示。

市场成交相对清淡，伦敦市场因公众假期休市，且交易商也在等待周五美国公布关键的8月非农就业报告，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在9月升息提供线索。

美联储副主席费舍尔周六表示，美国通胀可能反弹，因美元带来的压力消退，美联储可以逐步升息。。

Brown Brothers Harriman & Co新兴市场部门全球主管Win Thin称，费舍尔的讲话激活了美联储9月升息的预期，并扶助美元兑英镑和瑞郎等一些其他主要货币走强。

“费舍尔的讲话压制了对通胀温和的气氛，”Thin表示，“给美元带来一些指引。”

美元指数 当日跌0.20%，本月降幅约1.5%。该指数远高于一周前所创的七个月低点92.621，当时是因中国经济放缓前景拖累全球股市暴跌。

美元兑日圆 跌0.4%，报121.19日圆，8月跌约2.2%，但远高于一周前触及的七个月低点116.15日圆。欧元兑美元 升0.5%，报1.1236美元，低于上周触及的高位1.1715美元，但本月仍涨2.4%。

美元兑瑞郎 升0.4%，报0.9657瑞郎，美元兑英镑 跌0.3%，报1.5342美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1211 1.1179 +0.29 -7.32 1.2097

美元/日圆 121.22 121.70 -0.39 +1.29 119.68

欧元/日圆 135.87 136.11 -0.18 -6.15 144.77

美元/瑞郎 0.9669 0.9622 +0.49 -2.74 0.9941

英镑/美元 1.5342 1.5391 -0.32 -1.48 1.5573

美元/加元 1.3135 1.3200 -0.49 +13.06 1.1618

澳元/美元 0.7110 0.7171 -0.85 -12.95 0.8168

欧元/瑞郎 1.0844 1.0765 +0.73 -9.83 1.2026

欧元/英镑 0.7303 0.7265 +0.52 -5.83 0.7755

新西兰元/美元 0.6334 0.6453 -1.84 -18.76 0.7797

美元/挪威克朗 8.2771 8.2769 +0.00 +10.77 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2800 9.2695 +0.11 +2.66 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4718 8.4555 +0.19 +8.68 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4994 9.4550 +0.47 +0.32 9.4688