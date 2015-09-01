《全球汇市》美元兑日圆和欧元下挫，受厌恶风险情绪影响

* 厌恶风险情绪带动低收益日圆和欧元走强

* 中国PMI调查激发经济放缓忧虑

* 美国制造业成长放缓－ISM调查

路透纽约9月1日 - 美元兑避险日圆和低收益货币欧元周二下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，促使投资人出脱套利交易。日圆和欧元被普遍用于为购买较高风险资产融资的套利交易。

数据显示，中国制造业以三年最快速度萎缩，令投资人对全球经济成长的普遍忧虑加重，并引发股市遭遇普遍抛售。美股标普500指数 尾盘大跌逾2.5%。

投机商和投资人之前卖出较低收益货币，买入较高收益货币和股票以寻求更高回报，所以在股市和全球经济前景恶化时，投资人通常会出脱这些交易。

“这些对冲仓位多数对冲过度，他们不得不买回这些货币，”法国农业信贷策略师Mark McCormick表示，“我们建议逢低承接美元。”

纽约尾盘，美元兑日圆 下挫1.20%，报119.80日圆，从上周触及的121.76日圆高位回落。欧元兑美元 升0.70%，报1.1297美元，延续从上周触及的一周低点1.1156美元的反弹之势。

美元兑瑞郎和英镑也下滑，美元指数 跌0.40%。

“对中国的担忧是影响汇市的关键因素，PMI数据转差，对整体风险意愿不利，”野村汇市策略师Yujiro Goto称。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增速放缓至两年多最低点。ISM表示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。

由于中国采取措施打压远期汇市的投机活动，分析师预计，未来几日市场趋稳。市场焦点因此也会转向美国数据，包括周五的就业和薪资报告。

法国巴黎银行分析师预计，8月非农就业岗位增幅为23万，失业率持稳在5.3%。

尽管这可能还不足以促使美联储在9月升息，但美国公债收益率曲线则有可能转为对美元更有利。