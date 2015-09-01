《全球汇市》美元兑日圆和欧元下挫，受厌恶风险情绪影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 厌恶风险情绪带动低收益日圆和欧元走强
* 中国PMI调查激发经济放缓忧虑
* 美国制造业成长放缓－ISM调查
路透纽约9月1日 - 美元兑避险日圆和低收益货币欧元周二下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，促使投资人出脱套利交易。日圆和欧元被普遍用于为购买较高风险资产融资的套利交易。
数据显示，中国制造业以三年最快速度萎缩，令投资人对全球经济成长的普遍忧虑加重，并引发股市遭遇普遍抛售。美股标普500指数 尾盘大跌逾2.5%。
投机商和投资人之前卖出较低收益货币，买入较高收益货币和股票以寻求更高回报，所以在股市和全球经济前景恶化时，投资人通常会出脱这些交易。
“这些对冲仓位多数对冲过度，他们不得不买回这些货币，”法国农业信贷策略师Mark McCormick表示，“我们建议逢低承接美元。”
纽约尾盘，美元兑日圆 下挫1.20%，报119.80日圆，从上周触及的121.76日圆高位回落。欧元兑美元 升0.70%，报1.1297美元，延续从上周触及的一周低点1.1156美元的反弹之势。
美元兑瑞郎和英镑也下滑，美元指数 跌0.40%。
“对中国的担忧是影响汇市的关键因素，PMI数据转差，对整体风险意愿不利，”野村汇市策略师Yujiro Goto称。
美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增速放缓至两年多最低点。ISM表示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。
由于中国采取措施打压远期汇市的投机活动，分析师预计，未来几日市场趋稳。市场焦点因此也会转向美国数据，包括周五的就业和薪资报告。
法国巴黎银行分析师预计，8月非农就业岗位增幅为23万，失业率持稳在5.3%。
尽管这可能还不足以促使美联储在9月升息，但美国公债收益率曲线则有可能转为对美元更有利。
近几周，对市场持续动荡的背景下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否仍将在本月升息的疑虑打压了美元。但美联储副主席费舍尔上周的讲话暗示，仍有可能在9月升息。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”