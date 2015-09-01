更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和欧元下挫，受厌恶风险情绪影响

* 厌恶风险情绪带动低收益日圆和欧元走强

* 中国PMI调查激发经济放缓忧虑

* 美国制造业成长放缓－ISM调查 (新增文末表格)

路透纽约9月1日 - 美元兑避险日圆和低收益货币欧元周二下滑，因中国公布的制造业数据疲弱，促使投资人出脱套利交易。日圆和欧元被普遍用于为购买较高风险资产融资的套利交易。

数据显示，中国制造业以三年最快速度萎缩，令投资人对全球经济成长的普遍忧虑加重，并引发股市遭遇普遍抛售。美股标普500指数 尾盘大跌逾2.5%。

投机商和投资人之前卖出较低收益货币，买入较高收益货币和股票以寻求更高回报，所以在股市和全球经济前景恶化时，投资人通常会出脱这些交易。

“这些对冲仓位多数对冲过度，他们不得不买回这些货币，”法国农业信贷策略师Mark McCormick表示，“我们建议逢低承接美元。”

纽约尾盘，美元兑日圆 下挫1.20%，报119.80日圆，从上周触及的121.76日圆高位回落。欧元兑美元 升0.70%，报1.1297美元，延续从上周触及的一周低点1.1156美元的反弹之势。

美元兑瑞郎和英镑也下滑，美元指数 跌0.40%。

“对中国的担忧是影响汇市的关键因素，PMI数据转差，对整体风险意愿不利，”野村汇市策略师Yujiro Goto称。

美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增速放缓至两年多最低点。ISM表示，8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1，创2013年5月以来最低。该数据低于路透调查中分析师预计的52.6。

由于中国采取措施打压远期汇市的投机活动，分析师预计，未来几日市场趋稳。市场焦点因此也会转向美国数据，包括周五的就业和薪资报告。

法国巴黎银行分析师预计，8月非农就业岗位增幅为23万，失业率持稳在5.3%。

尽管这可能还不足以促使美联储在9月升息，但美国公债收益率曲线则有可能转为对美元更有利。

近几周，对市场持续动荡的背景下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否仍将在本月升息的疑虑打压了美元。但美联储副主席费舍尔上周的讲话暗示，仍有可能在9月升息。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1317 1.1211 +0.95 -6.45 1.2097

美元/日圆 119.36 121.22 -1.53 -0.27 119.68

欧元/日圆 135.03 135.87 -0.62 -6.73 144.77

美元/瑞郎 0.9582 0.9669 -0.90 -3.61 0.9941

英镑/美元 1.5302 1.5342 -0.26 -1.74 1.5573

美元/加元 1.3259 1.3135 +0.94 +14.12 1.1618

澳元/美元 0.7014 0.7110 -1.35 -14.13 0.8168

欧元/瑞郎 1.0847 1.0844 +0.03 -9.80 1.2026

欧元/英镑 0.7392 0.7303 +1.22 -4.68 0.7755

新西兰元/美元 0.6330 0.6334 -0.06 -18.81 0.7797

美元/挪威克朗 8.2850 8.2771 +0.10 +10.88 7.4720

欧元/挪威克朗 9.3827 9.2800 +1.11 +3.80 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4181 8.4718 -0.63 +7.99 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5270 9.4994 +0.29 +0.61 9.4688