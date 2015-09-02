更新版 1-《全球汇市》美元反弹，因全球股市回稳及美国就业数据带动升息预期

* 美元兑欧元和日圆反弹

* 美股上扬，止住近期跌势

* 美国民间就业数据巩固升息臆测 (新增收盘表格)

路透纽约9月2日 - 美元周三反弹，因全球股市回稳，且美国就业数据巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月稍晚升息的臆测。

股市上扬令出脱套利交易的势头放缓。过去几周，出脱套利交易提振了避险日圆和低收益货币欧元。周三，日圆和欧元兑美元下滑。

中国经济放缓以及对全球经济成长的担忧促使投资人削减兑日圆和欧元的空头押注。日圆和欧元之前都被用作融资货币，用于购买较高收益，但风险也较高的资产。

美元指数 纽约尾盘升0.40%，在美国民间就业服务机构ADP Employer Services公布，8月民间就业人数增加19万人后，美元扩大涨幅。

尽管该数据逊于分析师预期的20.1万人，但高于7月的17.7万，且之后美国政府数据显示，第二季非农生产率以一年半最快速度上升。

“数据偏向升息，”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore表示。

中国公布疲弱经济数据后，全球股市大跌，令美国本月升息的可能性也降低。

美元兑日圆 尾盘升0.70%，报120.15日圆，随着股市回稳，美元也从119.225日圆低点反弹。周二全球股市大跌，日圆兑美元跳升约1.6%。

欧元兑美元 跌0.7%，报1.1240美元，周二大涨0.9%，报1.1332美元，市场关注周四欧洲央行会议。

美元兑瑞郎 大涨逾1%，报0.9691瑞郎。

英镑兑美元跌至约三个月最低水准，因投资人持续押注英国央行要到明年晚些时候才会升息。

英镑兑美元 一度低见1.5266美元，创6月9日以最低，尾盘持稳，报1.53美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1226 1.1317 -0.80 -7.20 1.2097

美元/日圆 120.32 119.36 +0.80 +0.53 119.68

欧元/日圆 135.04 135.03 +0.01 -6.72 144.77

美元/瑞郎 0.9685 0.9582 +1.07 -2.58 0.9941

英镑/美元 1.5299 1.5302 -0.02 -1.76 1.5573

美元/加元 1.3263 1.3259 +0.03 +14.16 1.1618

澳元/美元 0.7036 0.7014 +0.31 -13.86 0.8168

欧元/瑞郎 1.0882 1.0847 +0.32 -9.51 1.2026

欧元/英镑 0.7333 0.7392 -0.80 -5.44 0.7755

新西兰元/美元 0.6344 0.6330 +0.22 -18.64 0.7797

美元/挪威克朗 8.2397 8.2850 -0.55 +10.27 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2615 9.3827 -1.29 +2.46 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4288 8.4181 +0.13 +8.12 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4704 9.5270 -0.59 +0.02 9.4688