更新版 1-《全球汇市》欧元兑美元大跌逾1%至两周低点，因欧洲央行下调成长预估

* 欧元兑美元触及两周低点

* 欧洲央行预计欧元区经济成长放缓

* 美国就业和贸易数据扶助美元 (新增收盘表格)

路透纽约9月3日 - 欧元兑美元周四大跌逾1%，回吐中国上月安排人民币贬值后兑美元录得的大部分升幅，因之前欧洲央行下调经济成长目标，并维持利率不变。

美元上扬，受助于周度初请失业金数据显示美国就业市场强劲。周五美国将公布8月非农就业报告，该数据对美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑何时升息至关重要。

欧洲央行下调通胀和经济成长预估，指因新兴市场放缓及油价疲弱。欧洲央行总裁德拉吉警告，状况可能恶化。

下调预估令市场质疑欧洲央行规模达万亿欧元的购债计划的成效，该计划旨在刺激经济成长，并在多年低通胀后推高消费者物价。

德拉吉表示，通胀风险仍偏于下行，主要因油价低迷，购债计划至少再持续一年。

“德拉吉在记者会上的讲话令欧洲央行追加货币刺激措施的风险上升，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“我们原本就预计他的讲话基调温和，果然如此。”

在德拉吉记者会期间，欧元兑美元大跌1.4%，触及两周最低的1.1108美元。纽约尾盘，欧元跌0.90%，报1.1122美元，本周稍早欧元曾触及1.1332美元的高位，因中国市场动荡令投资人恐慌，大举买入欧元和日圆。

欧元兑日圆 跌1.1%，报133.48日圆。

美元兑多数其他主要货币也走强，美元指数 尾盘升0.60%。但美元兑日圆 跌0.20%，报120.09日圆。

周度初请失业金数据提升了市场对美国经济成长的乐观情绪，且美国政府报告显示，7月贸易逆差降至五个月最低，因各个行业的出口全面增长。

美国供应管理协会(ISM)公布，8月服务业指数降至59，从7月所创的2005年8月来最高水准60.3回落。

瑞典央行维持利率不变后，瑞典克朗兑欧元 升至六周最高的9.3755克朗。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1121 1.1226 -0.94 -8.07 1.2097

美元/日圆 120.06 120.32 -0.22 +0.32 119.68

欧元/日圆 133.53 135.04 -1.12 -7.76 144.77

美元/瑞郎 0.9728 0.9685 +0.44 -2.14 0.9941

英镑/美元 1.5255 1.5299 -0.29 -2.04 1.5573

美元/加元 1.3174 1.3263 -0.67 +13.39 1.1618

澳元/美元 0.7015 0.7036 -0.30 -14.12 0.8168

欧元/瑞郎 1.0824 1.0882 -0.53 -10.00 1.2026

欧元/英镑 0.7286 0.7333 -0.64 -6.05 0.7755

新西兰元/美元 0.6394 0.6344 +0.79 -17.99 0.7797

美元/挪威克朗 8.2773 8.2397 +0.46 +10.78 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2100 9.2615 -0.56 +1.89 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4043 8.4288 -0.29 +7.81 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3625 9.4704 -1.14 -1.12 9.4688