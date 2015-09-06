重温稿-《全球汇市》美元走低，因美国就业数据公布后美联储升息前景仍不明朗

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* 美元回吐兑欧元的涨幅，日圆上涨1%

* 美联储升息前景仍不明朗

* 美国失业率触及2008年以来最低

路透纽约9月4日 - 美元周五走软，因数据显示8月美国失业率降至2008年以来最低，但并未消除美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否在本月稍后升息的不确定性。

数据显示，8月美国非农就业岗位增加17.3万，增幅不及预期，因制造业就业岗位降幅为2013年7月以来最大。分析师认为，该报告是美联储决策者判断经济状况的最重要指标之一。

上月就业岗位增幅为五个月来最小，增速较7月放缓，7月数据被上修至增加24.5万。不过，这可能是受统计偏差影响，统计偏差曾导致之前的8月就业数据被大幅上修。

平均时薪增长0.08美元，为1月以来最大增幅。每周工时增至34.6小时。

失业率下降0.2个百分点，至5.1%，为2008年4月以来最低，处于多数联储委员认为与偏低但稳定的通胀率相一致的区间内。

“总体就业岗位增长数据较弱，但其他分项指标十分强劲，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场部全球主管Win Thin表示，“没人认为肯定会在9月升息，但该数据无疑会提供支持。”

9月升息的预期近期消退，因中国成长放缓导致各类资产市场出现大幅震荡。受此影响，美元近几周走势挣扎，尤其是兑日圆。

美元指数 盘中在平盘上下游走，尾盘回落0.13%。

美元兑日圆 尾盘下跌1%，报118.90日圆。

美元兑欧元 下跌约0.25%，报1.1150美元。欧元得益于市场出脱以其为融资货币的利差交易。日圆和欧元在近期全球股市大跌中攀升，周五尾盘上扬，因美股大跌。

欧元兑美元周四触及两周低位，因欧洲央行总裁德拉吉称，央行可能将购债计划延长至2016年9月之后，且可能调整计划规模和购买资产的构成。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1146 1.1121 +0.22 -7.86 1.2097

美元/日圆 118.99 120.06 -0.89 -0.58 119.68

欧元/日圆 132.71 133.53 -0.61 -8.33 144.77

美元/瑞郎 0.9714 0.9728 -0.14 -2.28 0.9941

英镑/美元 1.5168 1.5255 -0.57 -2.60 1.5573

美元/加元 1.3281 1.3174 +0.81 +14.31 1.1618

澳元/美元 0.6905 0.7015 -1.57 -15.46 0.8168

欧元/瑞郎 1.0838 1.0824 +0.13 -9.88 1.2026

欧元/英镑 0.7344 0.7286 +0.80 -5.30 0.7755

新西兰元/美元 0.6277 0.6394 -1.83 -19.49 0.7797

美元/挪威克朗 8.3008 8.2773 +0.28 +11.09 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2610 9.2100 +0.55 +2.45 9.0392

美元/瑞典克朗 8.4325 8.4043 +0.34 +8.17 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4140 9.3625 +0.55 -0.58 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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