《全球汇市》美元表现不一，股市大涨带动冒险意愿

* 美股大涨逾2%

* 风险意愿抬头，避险货币遭殃

* 关注下周美联储会议

路透纽约9月8日 - 美元周二表现不一，股市大涨及德国经济数据强劲给了全球投资人减少避险策略的理由，近期避险意愿提振了欧元和日圆。

交易商称，在9月17日美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能宣布升息前，美元不太可能有大的变动。周二美元兑日圆上涨，兑英镑下滑，兑欧元变动不大。

在中国公布疲弱经济数据令投资人愈发期望中国政府会出台更多刺激措施后，美股大涨超过2%。

周二，中国股市收高近3%，欧股 升1.2%。

德国联邦统计局公布的数据显示，7月出口与进口均增至纪录高位。7月经季节调整出口较前月增长2.4%至1,034亿欧元，进口较前月增长2.2%至806亿欧元。联邦统计局称，二者均是1991年有记录以来的最高水准。 数据显示尽管中国经济放缓，但海外对德国产品的兴致仍强劲，且德国国内需求也持续高涨。

通常欧洲最大经济体－德国的数据强劲会提振欧元，但过去几个月，欧元得益于避险货币身份，因投资人出脱以欧元为融资货币的套利交易。

随着股市上涨，欧元和日圆则受冒险意愿重燃拖累。

纽约尾盘欧元收复稍早失地，兑美元 持平在1.1166美元，日圆兑美元 跌0.6%，报120日圆。欧元兑英镑 跌0.75%。

“市场冒险意愿全面增强。”法国巴黎银行汇市策略师Sam Lynton-Brown表示。

美元指数 尾盘跌0.15%，盘中在窄幅区间内交投。