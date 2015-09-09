《全球汇市》美元缩减涨幅，因美股由升转跌

* 全球股市上扬带动美元走强，但美股由升转跌拖累美元缩减涨幅

* 日圆兑美元下挫逾1%，尾盘跌势缓和

* 公债收益率差扩阔殃及欧元

路透纽约9月9日 - 美元周三上涨，因全球股市上扬有助于安抚投资人，且有迹象显示中国和日本政府准备祭出新的刺激经济措施。但随着美股由升转跌，美元尾盘也缩减了涨幅。

股市上扬压制了市场对日圆和欧元的需求。上月中国意外安排人民币贬值令欧元和日圆得益。

在日本股市日经225指数 激升7.7%后，日圆兑美元跌幅超过了1%，这是日本指标股指近七年来最大单日升幅，因此前日本首相的讲话令市场对本届政府会出台更多刺激措施的预期升温。

中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。 这扶助提振中国股市连升第二日。

政府出台财政刺激措施的前景带动欧股 上扬1.4%，美股周三盘中多数时间也上涨，但尾盘转跌，因苹果和能源股重挫。

“股市上涨令美元兑日圆和欧元等较低风险、较低收益货币大涨。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

交易员和策略师指出，美国两年期公债 较可比德债 利差扩阔也损及欧元。

“收益率差给美元兑欧元带来了一些提振，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场全球主管Win Thin表示。

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.60%，报120.54日圆，欧元兑美元 持平，报1.12美元，盘中一度跌至1.1131美元。

美元指数 持平，盘中多数时间上涨。

自中国8月初意外令人民币贬值，在全球市场引发轩然大波以来，美元照着一个已成形模式而走，也就是随冒险意愿起落而波动。当股票及大宗商品等资产遭遇普遍抛售时，这个模式通常对日圆及欧元有利。

许多交易商表示，在下周前美元涨跌都可能有限。