更新版 1-《全球汇市》美元缩减涨幅，因美股由升转跌

(新增文末表格)

* 全球股市上扬带动美元走强，但美股由升转跌拖累美元缩减涨幅

* 日圆兑美元下挫逾1%，尾盘跌势缓和

* 公债收益率差扩阔殃及欧元

路透纽约9月9日 - 美元周三上涨，因全球股市上扬有助于安抚投资人，且有迹象显示中国和日本政府准备祭出新的刺激经济措施。但随着美股由升转跌，美元尾盘也缩减了涨幅。

股市上扬压制了市场对日圆和欧元的需求。上月中国意外安排人民币贬值令欧元和日圆得益。

在日本股市日经225指数 激升7.7%后，日圆兑美元跌幅超过了1%，这是日本指标股指近七年来最大单日升幅，因此前日本首相的讲话，令市场对本届政府会出台更多刺激措施的预期升温。

中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。 这扶助提振中国股市连升第二日。

政府出台财政刺激措施的前景带动欧股 上扬1.4%，美股周三盘中多数时间也上涨，但尾盘转跌，因苹果和能源股重挫。

“股市上涨令美元兑日圆和欧元等较低风险、较低收益货币大涨。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

交易员和策略师指出，美国两年期公债 较可比德债 利差扩阔也损及欧元。

“收益率差给美元兑欧元带来了一些提振，”Brown Brothers Harriman & Co新兴市场全球主管Win Thin表示。

纽约尾盘，美元兑日圆 升0.60%，报120.54日圆。欧元兑美元 持平，报1.12美元，盘中一度跌至1.1131美元。

美元指数 持平，盘中多数时间上涨。

自中国8月初意外令人民币贬值，在全球市场引发轩然大波以来，美元照着一个已成形模式而走，也就是随冒险意愿起落而波动。当股票及大宗商品等资产遭遇普遍抛售时，这个模式通常对日圆及欧元有利。

许多交易商表示，在下周前美元涨跌都可能有限。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)9月17日可能宣布升息。分析师认为升息对美元有利。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1204 1.1199 +0.04 -7.38 1.2097

美元/日圆 120.48 119.78 +0.58 +0.67 119.68

欧元/日圆 135.08 134.18 +0.67 -6.69 144.77

美元/瑞郎 0.9747 0.9784 -0.38 -1.95 0.9941

英镑/美元 1.5363 1.5395 -0.21 -1.35 1.5573

美元/加元 1.3255 1.3204 +0.39 +14.09 1.1618

澳元/美元 0.7014 0.7014 +0.00 -14.13 0.8168

欧元/瑞郎 1.0928 1.0966 -0.35 -9.13 1.2026

欧元/英镑 0.7289 0.7273 +0.22 -6.01 0.7755

新西兰元/美元 0.6385 0.6342 +0.68 -18.11 0.7797

美元/挪威克朗 8.2109 8.2343 -0.28 +9.89 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2109 9.2238 -0.14 +1.90 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3960 8.4032 -0.09 +7.70 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4132 9.4141 -0.01 -0.59 9.4688