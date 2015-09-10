更新版 1-《全球汇市》全球股市转跌拖累美元下滑，美联储升息前景仍不明朗

(新增文末表格)
* 美元下滑，因除美股外全球股市结束连升
* 美国数据为美联储是否会在下周升息传递不一的信号
* 新西兰元兑美元大跌2%，此前新西兰央行降息
* 标普下调巴西评等后，巴西雷亚尔重挫
路透纽约9月10日 - 美元周四下滑，因除美股外，全球股市转跌，且经济数据为美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在下周升息传递出不一的信号。
欧股结束三日连升，泛欧绩优股指数 跌近1.5%，此前亚洲股市也下挫，因数据显示中国汽车销售减少，日本资本支出放缓。美股标普500指数 尾盘也缩减了跌幅。
美国政府报告显示，上周初请失业金人数减少，这是就业市场的利多信号，为美联储将在下周或今年稍晚升息提供了依据。
但另一政府报告显示，上周美国进口物价下滑1.8%，因汽油等一系列商品成本降低，7月进口物价降低了0.9%。
“该数据令联储陷入两难境地：既有迹象显示就业市场吃紧，也有迹象显示通胀仍低。”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore指出。
美联储将在9月16-17日召开货币政策会议，可能宣布升息。
美元指数 纽约尾盘跌0.60%，近几个月美元指数跟随全球股市的表现。
美元兑欧元 跌0.70%，报1.1283美元，美元兑日圆 升0.10%，报120.60日圆。
日圆下滑，因之前媒体关于一名日本执政党议员言论的报告，让市场重新聚焦日本央行进一步宽松政策的可能性。
英镑兑美元 触及两周高位，此前英国央行最新货币政策会议记录显示，委员会以8：1的投票结果维持利率在0.5%不变。
新西兰元兑美元 一度大跌逾2%后收复部分失地，纽约尾盘跌1.20%，报0.6308美元。
新西兰元大跌，此前该国央行下调利率，并暗示如果中国经济继续放缓，可能进一步宽松政策。但随着离岸人民币 大涨逾1%后，新西兰元也有所反弹。
巴西雷亚尔 盘中重挫近3%，至3.9雷亚尔的13年新低，之后回升至3.8584，当日仍挫逾2%。
周三晚，标准普尔将巴西主权信贷评等降至垃圾级别。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1276 1.1204 +0.64 -6.79 1.2097
美元/日圆 120.59 120.48 +0.09 +0.76 119.68
欧元/日圆 136.02 135.08 +0.70 -6.04 144.77
美元/瑞郎 0.9728 0.9747 -0.19 -2.14 0.9941
英镑/美元 1.5443 1.5363 +0.52 -0.83 1.5573
美元/加元 1.3253 1.3255 -0.02 +14.07 1.1618
澳元/美元 0.7067 0.7014 +0.76 -13.48 0.8168
欧元/瑞郎 1.0973 1.0928 +0.41 -8.76 1.2026
欧元/英镑 0.7299 0.7289 +0.14 -5.88 0.7755
新西兰元/美元 0.6287 0.6385 -1.53 -19.37 0.7797
美元/挪威克朗 8.1759 8.2109 -0.43 +9.42 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2267 9.2109 +0.17 +2.07 9.0392
美元/瑞典克朗 8.3627 8.3960 -0.40 +7.28 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4372 9.4132 +0.25 -0.33 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)