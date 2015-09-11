《全球汇市》美元下滑，在下周美联储会议前交投清淡沉闷

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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* 交易商聚焦美联储下周会议
* 美元窄幅交投
* 欧元兑瑞郎升穿1.10瑞郎，为瑞士央行取消瑞郎上限后首次
路透纽约9月11日 - 美元周五下滑，在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，交投清淡沉闷。下周美联储可能决定近十年来首次升息。
美元指数 窄幅波动，在美国政府报告8月生产者物价指数(PPI)意外持平后美元一度上涨。
通胀低迷但就业市场快速收紧，令美联储官员在下周三和周四决定是否升息上陷入两难境地。周四美联储将发布货币政策声明。
Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，投资人和汇市分析师对美联储是否会在下周升息意见不一，令美元在下周声明发布前将陷于窄幅区间。
“许多投资人倾向保持观望，直到出现一些宏观经济发展，或美联储更倾向升息或不升息的更明确迹象。”Esiner称。
周五公布的另一数据－密西根大学消费者信心指数9月初值意外疲弱，一度打压美元转跌，但之后美元收复失地。
9月密西根大学消费者信心指数初值降至85.7，8月终值为91.9，预估中值为91.2。
纽约尾盘，美元指数跌0.35%，美元兑欧元 跌0.60%，日圆兑美元 持平在120.5日圆，美元兑其他主要货币涨跌互见。
美元兑瑞郎 回吐稍早涨幅，尾盘跌0.50%，报0.9888瑞郎。
瑞郎兑欧元 挫至逾1.10瑞郎，为瑞士央行1月放弃瑞郎/欧元上限后首见。
“跌穿1.1000瑞郎的心理阻力位触动大量瑞郎抛盘，”Swissquote Bank市场策略部门主管Peter Rosenstreich表示。
“一旦出现更大的宏观经济风险影响市场，诸如希腊不确定性或中国经济成长忧虑等，瑞郎将重获避险买盘。”(完)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年