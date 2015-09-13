更新版 1-《全球汇市》美元下滑，在下周美联储会议前交投清淡沉闷

(新增收盘表格)

* 交易商聚焦美联储下周会议

* 美元窄幅交投

* 欧元兑瑞郎升穿1.10瑞郎，为瑞士央行取消瑞郎上限后首次

路透纽约9月11日 - 美元周五下滑，在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前，交投清淡沉闷。下周美联储可能决定近十年来首次升息。

美元指数 窄幅波动，在美国政府报告8月生产者物价指数(PPI)意外持平后，美元一度上涨。

通胀低迷但就业市场快速收紧，令美联储官员在下周三和周四决定是否升息上陷入两难境地。周四美联储将发布货币政策声明。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，投资人和汇市分析师对美联储是否会在下周升息意见不一，令美元在下周声明发布前将陷于窄幅区间。

“许多投资人倾向保持观望，直到出现一些宏观经济发展，或美联储更倾向升息或不升息的更明确迹象。”Esiner称。

周五公布的另一数据－密西根大学消费者信心指数9月初值意外疲弱，一度打压美元转跌，但之后美元收复失地。

9月密西根大学消费者信心指数初值降至85.7，8月终值为91.9，预估中值为91.2。

纽约尾盘，美元指数跌0.35%，美元兑欧元 跌0.60%，日圆兑美元 持平在120.5日圆，美元兑其他主要货币涨跌互见。

美元兑瑞郎 回吐稍早涨幅，尾盘跌0.50%，报0.9888瑞郎。

瑞郎兑欧元 挫至逾1.10瑞郎，为瑞士央行1月放弃瑞郎/欧元上限后首见。

“跌穿1.1000瑞郎的心理阻力位触动大量瑞郎抛盘，”Swissquote Bank市场策略部门主管Peter Rosenstreich表示。

“一旦出现更大的宏观经济风险影响市场，诸如希腊不确定性或中国经济成长忧虑等，瑞郎将重获避险买盘。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1339 1.1276 +0.56 -6.27 1.2097

美元/日圆 120.55 120.59 -0.03 +0.73 119.68

欧元/日圆 136.78 136.02 +0.56 -5.52 144.77

美元/瑞郎 0.9687 0.9728 -0.42 -2.56 0.9941

英镑/美元 1.5427 1.5443 -0.10 -0.94 1.5573

美元/加元 1.3260 1.3253 +0.05 +14.13 1.1618

澳元/美元 0.7087 0.7067 +0.28 -13.23 0.8168

欧元/瑞郎 1.0986 1.0973 +0.12 -8.65 1.2026

欧元/英镑 0.7349 0.7299 +0.69 -5.24 0.7755

新西兰元/美元 0.6310 0.6287 +0.37 -19.07 0.7797

美元/挪威克朗 8.1498 8.1759 -0.32 +9.07 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2465 9.2267 +0.21 +2.29 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2351 8.3627 -1.53 +5.64 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3456 9.4372 -0.97 -1.30 9.4688