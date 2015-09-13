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亚洲 | 2015年 9月 14日 星期一 07:43 BJT

《全球汇市》美元走势迟滞，美联储是否加息即将见分晓

鉴于G3国家政策不确定，大宗商品货币持稳。

澳元兑美元 最新报0.7084美元，接近纽约周五尾盘水准，但距离一周前触及的六年半低点0.6892不远。

周一没有能够左右市场走势的亚洲数据，短期关注焦点仍为中国股市等常见因素。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1342 1.1339 0.03 -6.24 1.2097

美元/日圆 120.63 120.55 0.07 0.98 119.68

欧元/日圆 136.82 136.66 0.12 -5.78 144.78

美元/瑞郎 0.9686 0.9687 -0.01 -2.57 0.9941

英镑/美元 1.5441 1.5427 0.09 -0.85 1.5573

美元/加元 1.3249 1.3260 -0.08 14.04 1.1618

澳元/美元 0.7090 0.7087 0.04 -13.20 0.8168

新西兰元/美元 0.6315 0.6310 0.08 -19.01 0.7797

澳元/日圆 85.530 85.400 0.15 -12.48 97.750

新西兰元/日圆 76.180 76.140 0.05 -18.52 93.310

英镑/日圆 186.26 185.90 0.19 0.23 186.38

澳元/新西兰元 1.1224 1.1193 0.28 7.21 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/白云/龚芳/杜明霞；审校 王丽鑫/王兴亚/戴素萍/郑茵)

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