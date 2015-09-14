更新版 1-《全球汇市》美元持稳，投资人押注联储至少12月前将维持利率不变

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美元指数触及近三周低点
* 交易商关注美联储周三和周四的会议
* 中国数据令人失望令全球经济成长忧虑加重
* 期货走势显示，交易商预计美联储本周升息的机率为25% (新增文末汇率收盘表格)
路透纽约9月14日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一保持在近三周低点附近，投资者押注美联储至少在12月前都会维持利率不变。
美元自3月触及12年高点后回软，因美国经济数据良莠不齐，且对全球第二大经济体中国的担忧造成市场动荡，美联储升息时间的预期被推后。
尽管部分市场人士仍预计美联储可能在本周行动，但市场越来越认为，全球增长步履蹒跚，或将促使美联储将升息时间推迟至本年底或甚至明年。
“中国肯定很重要，但美联储不得不担心美国经济，”Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称。
在美联储周三开始为期两日会议前，美元指数 小涨0.1%，报95.249，之前触及8月26日来最低的94.913。
美元兑日圆 跌0.4%，报120.04日圆，欧元兑美元 跌0.3%，报1.1313美元，交投清淡。
美国利率期货走势显示，交易商认为美联储周四将进行2006年来首次升息的机率约25%。
中国的经济数据继续疲弱，加剧了市场对全球第二大经济体成长放缓的忧虑。中国8月投资和工厂产出都弱于预期，令人担忧第三季经济增速可能降至7%下方，这将为全球金融危机以来首见。
“如果世界局势不明朗，如果中国严重放缓，那么在此情况下，美联储很有可能会重新思考升息一事，”纽约梅隆银行伦敦外汇策略分析师Neil Mellor指出。
最新数据显示，汇市投机客在9月8日止当周仍增持美元多仓，为约一个月来首见，显示或许部份市场人士仍押注美国会有所行动。
Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata称，即便本周进行了升息，但如果联储政策官员在他们所谓的“点阵图”(dot chart)中，下调对2016年利率适宜路径的看法，美元仍可能承压。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1318 1.1339 -0.19 -6.44 1.2097
美元/日圆 120.22 120.55 -0.27 +0.45 119.68
欧元/日圆 136.01 136.78 -0.56 -6.05 144.77
美元/瑞郎 0.9677 0.9687 -0.10 -2.66 0.9941
英镑/美元 1.5424 1.5427 -0.02 -0.96 1.5573
美元/加元 1.3261 1.3260 +0.01 +14.14 1.1618
澳元/美元 0.7135 0.7087 +0.68 -12.65 0.8168
欧元/瑞郎 1.0959 1.0986 -0.25 -8.87 1.2026
欧元/英镑 0.7330 0.7349 -0.26 -5.48 0.7755
新西兰元/美元 0.6324 0.6310 +0.22 -18.89 0.7797
美元/挪威克朗 8.1873 8.1498 +0.46 +9.57 7.4720
欧元/挪威克朗 9.2673 9.2465 +0.22 +2.52 9.0392
美元/瑞典克朗 8.2542 8.2351 +0.23 +5.88 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3445 9.3456 -0.01 -1.31 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同