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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 06:21 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元持稳，投资人押注联储至少12月前将维持利率不变

* 美元指数触及近三周低点

* 交易商关注美联储周三和周四的会议

* 中国数据令人失望令全球经济成长忧虑加重

* 期货走势显示，交易商预计美联储本周升息的机率为25% (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约9月14日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周召开会议前，美元兑一篮子货币周一保持在近三周低点附近，投资者押注美联储至少在12月前都会维持利率不变。

美元自3月触及12年高点后回软，因美国经济数据良莠不齐，且对全球第二大经济体中国的担忧造成市场动荡，美联储升息时间的预期被推后。

尽管部分市场人士仍预计美联储可能在本周行动，但市场越来越认为，全球增长步履蹒跚，或将促使美联储将升息时间推迟至本年底或甚至明年。

“中国肯定很重要，但美联储不得不担心美国经济，”Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson称。

在美联储周三开始为期两日会议前，美元指数 小涨0.1%，报95.249，之前触及8月26日来最低的94.913。

美元兑日圆 跌0.4%，报120.04日圆，欧元兑美元 跌0.3%，报1.1313美元，交投清淡。

美国利率期货走势显示，交易商认为美联储周四将进行2006年来首次升息的机率约25%。

中国的经济数据继续疲弱，加剧了市场对全球第二大经济体成长放缓的忧虑。中国8月投资和工厂产出都弱于预期，令人担忧第三季经济增速可能降至7%下方，这将为全球金融危机以来首见。

“如果世界局势不明朗，如果中国严重放缓，那么在此情况下，美联储很有可能会重新思考升息一事，”纽约梅隆银行伦敦外汇策略分析师Neil Mellor指出。

最新数据显示，汇市投机客在9月8日止当周仍增持美元多仓，为约一个月来首见，显示或许部份市场人士仍押注美国会有所行动。

Brown Brothers Harriman驻东京外汇策略师Masashi Murata称，即便本周进行了升息，但如果联储政策官员在他们所谓的“点阵图”(dot chart)中，下调对2016年利率适宜路径的看法，美元仍可能承压。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1318 1.1339 -0.19 -6.44 1.2097

美元/日圆 120.22 120.55 -0.27 +0.45 119.68

欧元/日圆 136.01 136.78 -0.56 -6.05 144.77

美元/瑞郎 0.9677 0.9687 -0.10 -2.66 0.9941

英镑/美元 1.5424 1.5427 -0.02 -0.96 1.5573

美元/加元 1.3261 1.3260 +0.01 +14.14 1.1618

澳元/美元 0.7135 0.7087 +0.68 -12.65 0.8168

欧元/瑞郎 1.0959 1.0986 -0.25 -8.87 1.2026

欧元/英镑 0.7330 0.7349 -0.26 -5.48 0.7755

新西兰元/美元 0.6324 0.6310 +0.22 -18.89 0.7797

美元/挪威克朗 8.1873 8.1498 +0.46 +9.57 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2673 9.2465 +0.22 +2.52 9.0392

美元/瑞典克朗 8.2542 8.2351 +0.23 +5.88 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3445 9.3456 -0.01 -1.31 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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