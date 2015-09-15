《全球汇市》美元跟随美股走强，美联储明日开始为期两日货币政策会议

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 美股大涨提振美元脱离三周低点
* 日本央行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法后日圆上涨
* 美联储为期两日货币政策会议前，美国数据表现不一
* 英国通胀报告迟滞，打压英镑
路透纽约9月15日 - 美元周二上涨，因美股受强劲的零售销售数据提振走强。该数据支撑了美国经济稳步扩张的观点，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍后升息提供一些依据。
美元从约三周低点反弹，兑日圆收复失地。在日本央行并未扩大刺激方案的规模后，日圆稍早上扬。
“随着美股大涨，出现出脱避险交易的情况。”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone称。
美元指数 升0.4%，报95.605，高于周一所创的8月底来最低水准94.913。
美元兑日圆 升0.2%，报120.44日圆，欧元兑美元 跌0.4%，报1.1271美元。
美股三大股指升幅均超过1%。
因今夏受中国经济忧虑拖累全球市场表现动荡，可能已经盖过了美国就业市场进一步改善的影响，交易商对美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周四结束近零利率政策的预期已经降温。
利率期货走势暗示，交易商预计美联储本周升息的机率约为25%，但他们仍认为美联储将在年底前升息。
8月零售销售增长不俗，但被制造业数据疲弱所抵消，对上述预估的影响不大。
在投资人静待美联储是否会自2006年来首次升息之际，日本央行维持政策不变。
日本央行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法，虽然这个结果符合市场的普遍预期，但仍有少数市场人士曾冀望央行意外放松政策，因为近期出炉的经济数据欠佳。
“尽管黑田东彦表达了对经济的乐观看法，但日本央行仍有可能进一步放宽货币政策。”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市场策略师Omer Esiner表示。
日圆兑欧元 升0.2%，报135.73日圆。
英镑兑美元 跌0.6%，报1.5330美元，此前数据显示，英国8月通胀迟滞，压制了英国央行今年升息的可能性。
缺乏通胀是市场认为英国不会升息的主要理据，但就业和薪资增长更为积极，巩固了英国央行将跟随美联储，在明年年初升息的观点。 (完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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