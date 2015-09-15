更新版 1-《全球汇市》美元跟随美股走强，美联储明日开始为期两日货币政策会议

* 美股大涨提振美元脱离三周低点

* 日本央行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法后，日圆上涨

* 美联储为期两日货币政策会议前，美国数据表现不一

* 英国通胀报告迟滞，打压英镑 (新增文末汇率表格)

路透纽约9月15日 - 美元周二上涨，因美股受强劲的零售销售数据提振走强。该数据支撑了美国经济稳步扩张的观点，可能为美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍后升息提供一些依据。

美元从约三周低点反弹，兑日圆收复失地。在日本央行并未扩大刺激方案的规模后，日圆稍早上扬。

“随着美股大涨，出现出脱避险交易的情况。”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone称。

美元指数 升0.4%，报95.605，高于周一所创的8月底来最低水准94.913。

美元兑日圆 升0.2%，报120.44日圆，欧元兑美元 跌0.4%，报1.1271美元。

美股三大股指升幅均超过1%。

因今夏受中国经济忧虑拖累，全球市场表现动荡，可能已经盖过了美国就业市场进一步改善的影响，交易商对美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将在周四结束近零利率政策的预期已经降温。

利率期货走势暗示，交易商预计美联储本周升息的机率约为25%，但他们仍认为美联储将在年底前升息。

8月零售销售增长不俗，但被制造业数据疲弱所抵消，对上述预估的影响不大。

在投资人静待美联储是否会自2006年来首次升息之际，日本央行维持政策不变。

日本央行总裁黑田东彦维持对日本经济前景的乐观看法，虽然这个结果符合市场的普遍预期，但仍有少数市场人士曾冀望央行意外放松政策，因为近期出炉的经济数据欠佳。

“尽管黑田东彦表达了对经济的乐观看法，但日本央行仍有可能进一步放宽货币政策。”Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市场策略师Omer Esiner表示。

日圆兑欧元 升0.2%，报135.73日圆。

英镑兑美元 跌0.6%，报1.5330美元，此前数据显示，英国8月通胀迟滞，压制了英国央行今年升息的可能性。

缺乏通胀是市场认为英国不会升息的主要理据，但就业和薪资增长更为积极，巩固了英国央行将跟随美联储，在明年年初升息的观点。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1266 1.1318 -0.46 -6.87 1.2097

美元/日圆 120.42 120.22 +0.17 +0.62 119.68

欧元/日圆 135.66 136.01 -0.26 -6.29 144.77

美元/瑞郎 0.9734 0.9677 +0.59 -2.08 0.9941

英镑/美元 1.5341 1.5424 -0.54 -1.49 1.5573

美元/加元 1.3246 1.3261 -0.11 +14.01 1.1618

澳元/美元 0.7141 0.7135 +0.08 -12.57 0.8168

欧元/瑞郎 1.0972 1.0959 +0.12 -8.76 1.2026

欧元/英镑 0.7341 0.7330 +0.15 -5.34 0.7755

新西兰元/美元 0.6350 0.6324 +0.41 -18.56 0.7797

美元/挪威克朗 8.1927 8.1873 +0.07 +9.65 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2318 9.2673 -0.38 +2.13 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3098 8.2542 +0.67 +6.60 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3633 9.3445 +0.20 -1.11 9.4688