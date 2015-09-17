更新版 1-《全球汇市》美联储维持利率不变后美元下滑

* 美联储维持利率不变后欧元兑美元升至三周高位

* 美元兑瑞郎跌至两周低点 (新增文末汇率表格)

路透纽约9月17日 - 美元周四下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，因全球经济发展遭遇一系列挑战，美联储还下调了对美国经济的长期预估。

美元兑欧元触及三周低点，兑瑞郎跌至两周低点，在美国调整利率轨道后，美元前景蒙尘。

最新的经济预估显示，17位联储决策者中，有13位仍预计年内至少会升息一次，低于6月会议上的15位。四位决策者现认为应至少等到2016年才升息，6月时为两位。

美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出，“近期全球经济和金融市场发展可能在一定程度上限制了经济活动，并可能在短期内给通胀施加进一步下行压力。”

美联储的利率决定同部分市场参与者预估的不符。

RBC Capital首席美国分析师Tom Porcelli表示，美联储升息上一直都有一些障碍，但没有升息意味着让其他经济体超前。

“如果你的计算中还要加入全球经济和金融市场发展的因素，那么美联储会非常难以摆脱近零利率，”他指出，“窗户正在很快的关上。”

“我们不是在谈论全球经济崩溃，只是部分经济体在放缓。由于只是小幅放缓，那么美联储所作所为实际上就是将货币政策的缰绳拱手让给世界其他国家。”Porcelli表示。

欧元兑美元 升至三周高位1.1424美元，纽约尾盘报1.1423美元，大涨1.2%。

美元兑日圆 跌0.5%，报119.92日圆。

美元兑瑞郎 跌至两周低点，尾盘报0.9598，跌1.2%。

根据CME Group的FedWatch程序，美联储利率决定后，利率期货走势显示美联储在10月结束近零利率的机率为18%，周四早为41%。

利率期货走势暗示12月升息的机率为50%。

美联储主席叶伦在议息会议后的记者会上表示，每次会议都有可能决定是否升息，并指出10月升息也是有可能的。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1435 1.1289 +1.29 -5.47 1.2097

美元/日圆 119.98 120.55 -0.47 +0.25 119.68

欧元/日圆 137.23 136.11 +0.82 -5.21 144.77

美元/瑞郎 0.9591 0.9711 -1.24 -3.52 0.9941

英镑/美元 1.5587 1.5492 +0.61 +0.09 1.5573

美元/加元 1.3181 1.3168 +0.10 +13.45 1.1618

澳元/美元 0.7169 0.7195 -0.36 -12.23 0.8168

欧元/瑞郎 1.0972 1.0965 +0.06 -8.76 1.2026

欧元/英镑 0.7327 0.7283 +0.60 -5.52 0.7755

新西兰元/美元 0.6341 0.6366 -0.39 -18.67 0.7797

美元/挪威克朗 8.0826 8.1469 -0.79 +8.17 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2530 9.2001 +0.57 +2.37 9.0392

美元/瑞典克朗 8.1656 8.2525 -1.05 +4.75 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3391 9.3237 +0.17 -1.37 9.4688