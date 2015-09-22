更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元扩大涨幅，因预计美国仍会在年底前加息

(新增文末表格)

* 美联储和欧央行政策走向背道而驰对欧元施压

* 欧元兑美元跌至逾两周低位

* 日圆上涨，因风险意愿减弱

路透纽约9月22日 - 美元兑欧元周二触及逾两周高点，因市场仍然认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)会在今年加息，而欧洲央行将进一步放宽政策。

欧元兑美元盘中跌至1.11130美元，是9月4日以来的最低位，美联储官员近期的讲话暗示，联储仍可能在今年进行2006年以来的第一次升息。

分析师称，与此同时，交易商预计欧洲央行会进一步放松政策。一个月和三个月欧元/美元风险逆转 指标表明，欧元走软的倾向达到逾七周来最强。

BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg称，“市场预计12月开始行动的可能性很大。”

加息将使投资涌向美国从而推高美元。

美元兑日圆下跌，因担心全球经济成长。分析师称，交易商消化了美联储9月17日的政策声明以及美联储主席叶伦关于担心全球经济的讲话，这有扶助避险日圆上涨，而风险较大的新兴市场货币下跌。

美元兑巴西雷亚尔 创4.06雷亚尔的历史高位，兑墨西哥比索触及16.9比索的近两周高位。

欧央行主席德拉吉将在周三发表讲话，美联储主席叶伦将在周四发表讲话。分析师预计德拉吉将暗示采取更多的刺激措施，这使得欧元兑美元走低。

欧元兑美元 跌0.49%，至1.11345美元。美元兑日圆 尾盘跌0.43%，报120.055日圆。美元兑瑞郎 尾盘涨0.32%，报0.97480瑞郎。

美元指数 涨0.37%，报96.250，接近96.404的两周高位。

美国股市走低，标普500指数 收跌1.23%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1118 1.1186 -0.61 -8.09 1.2097

美元/日圆 120.12 120.53 -0.34 +0.37 119.68

欧元/日圆 133.66 134.87 -0.90 -7.67 144.77

美元/瑞郎 0.9746 0.9711 +0.36 -1.96 0.9941

英镑/美元 1.5362 1.5505 -0.92 -1.35 1.5573

美元/加元 1.3268 1.3254 +0.11 +14.20 1.1618

澳元/美元 0.7088 0.7129 -0.58 -13.22 0.8168

欧元/瑞郎 1.0844 1.0873 -0.27 -9.83 1.2026

欧元/英镑 0.7234 0.7213 +0.29 -6.72 0.7755

新西兰元/美元 0.6288 0.6315 -0.43 -19.35 0.7797

美元/挪威克朗 8.2865 8.2198 +0.81 +10.90 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2129 9.2065 +0.07 +1.92 9.0392

美元/瑞典克朗 8.3994 8.3664 +0.39 +7.75 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3452 9.3637 -0.20 -1.31 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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