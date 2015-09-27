重温稿-《全球汇市》美元在叶伦讲话后走强，美国数据支持升息

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 叶伦讲话支持在今年升息
* 美国第二季GDP终值为增长3.9%，支持升息
* 美元指数触及五周高位
* 对美联储年内升息的疑虑限制美元升幅
路透纽约9月25日 - 美元兑一篮子主要货币周五触及逾五周最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，预计将在年内升息，且今日公布的美国成长数据支持联储采取行动。
叶伦在周四晚些时候发表讲话称，她和其他决策者预计近期全球经济和金融市场发展不会对政策造成重大影响。美联储上周保持利率不变。
她的讲话令分析师意外，因美联储保持利率不变部分是因担忧全球经济状况。
“叶伦昨日的讲话的确十分详尽地阐明了年内升息的理由，”Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore表示。
美国商务部周五公布的数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比增长年率终值为3.9%，高于上月报告的增长3.7%。
数据支持了美国经济能应对升息影响的可能性。
数据公布后，美元指数触及8月19日以来最高96.700。该指数本周有望上涨约1.4%，为7月中以来最大周涨幅。
美元兑日圆触及逾两周最高121.240日圆。
美元兑瑞郎稍早触及逾六周高位0.98420瑞郎。尽管欧元兑美元在连涨两日后走软，但仍在近期区间内，且并未跌穿9月23日触及的逾两周低位1.11050美元。
分析师，对美联储会否在今年升息的疑虑持续，限制美元涨幅。
“犹豫不决的情绪主导市场，”FXCM的高级策略师David Rodriguez表示。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.35%，报1.11910美元。美元兑日圆 上扬0.37%，报120.550日圆。美元兑瑞郎 升0.47%，报0.97985瑞郎。
美元指数 尾盘升0.26%，报96.230。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1194 1.1229 -0.31 -7.46 1.2097
美元/日圆 120.55 120.06 +0.41 +0.73 119.68
欧元/日圆 134.96 134.82 +0.10 -6.78 144.77
美元/瑞郎 0.9784 0.9750 +0.35 -1.58 0.9941
英镑/美元 1.5181 1.5240 -0.39 -2.52 1.5573
美元/加元 1.3335 1.3299 +0.27 +14.78 1.1618
澳元/美元 0.7019 0.7023 -0.06 -14.07 0.8168
欧元/瑞郎 1.0962 1.0950 +0.11 -8.85 1.2026
欧元/英镑 0.7375 0.7364 +0.15 -4.90 0.7755
新西兰元/美元 0.6384 0.6350 +0.54 -18.12 0.7797
美元/挪威克朗 8.5087 8.4460 +0.74 +13.87 7.4720
欧元/挪威克朗 9.5316 9.4938 +0.40 +5.45 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4075 8.3826 +0.30 +7.85 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4249 9.4139 +0.12 -0.46 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同