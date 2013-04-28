全球汇市：4月23日止当周投机客削减美元多仓--CFTC

路透纽约4月26日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客略为减持美元多头仓位。
据路透计算，4月23日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至249.4亿美元，前一周为251.8亿美元。
日圆净空头仓位从之前一周93,411口降至79,730口，同时欧元空仓增加。
澳元多仓从53,175口降至31,257口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的 净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 25,942 26,448
空头仓位 105,672 119,859
净仓位 -79,730 -93,411
欧元(125,000欧元为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 47,807 49,321
空头仓位 82,082 79,085
净仓位 -34,275 -29,764
英镑(62,500英镑为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 33,989 34,020
空头仓位 94,101 95,995
净仓位 -60,112 -61,975
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 13,249 14,954
空头仓位 12,070 18,207
净仓位 1,179 -3,253
加元(100,000加元为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 27,940 26,003
空头仓位 99,619 101,916
净仓位 -71,679 -75,913
澳元(100,000澳元为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 82,715 98,834
空头仓位 51,458 45,659
净仓位 31,257 53,175
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月23日当周 4月16日当周
多头仓位 38,027 39,986
空头仓位 10,322 9,178
净仓位 27,705 30,808
(完)
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(编译 王丽鑫； 审校 程琳)