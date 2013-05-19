全球汇市：最近一周投机客增持美元多仓至11个月高位--CFTC

路透纽约5月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位至11个月最高。
5月14日止当周，投机客持有的美元净多头仓位增至322.7亿美元，之前一周为268.3亿美元。这是美元净多头仓位在2012年6月中旬以来的最高位。
投机客在最近一周还增持了多数其他货币空仓，包括日圆、欧元和英镑，瑞郎空仓更是增加逾一倍。
投机客还大幅逆转了对澳元的多头持仓，最近一周的澳元空仓最高达到13,450口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 28,882 27,886
空头仓位 117,289 106,446
净仓位 -88,407 -78,560
欧元(125,000欧元为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 52,843 52,517
空头仓位 99,764 86,050
净仓位 -46,921 -33,533
英镑(62,500英镑为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 36,975 31,542
空头仓位 102,330 94,628
净仓位 -65,355 -63,086
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 9,550 7,291
空头仓位 24,960 13,526
净仓位 -15,410 -6,235
加元(100,000加元为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 28,352 25,741
空头仓位 72,769 77,657
净仓位 -44,417 -51,916
澳元(100,000澳元为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 61,654 61,501
空头仓位 75,104 54,871
净仓位 -13,450 6,630
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月14日当周 5月7日当周
多头仓位 30,436 37,775
空头仓位 7,220 9,239
净仓位 23,216 28,536
(完)
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(编译 徐文焰；审校 侯向明)