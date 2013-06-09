全球汇市：投机客在6月4日止当周减持美元多仓，为五周来首次--CFTC

路透纽约6月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客五周来首次减持美元多仓。

6月4日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至391.2亿美元，前一周为437.7亿美元，是至少2008年6月以来最高。

投机客在最近几周一直增加美元净多仓达到极高水平，因其预期随着经济状况改善，美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将开始降低资产购买力度。

但在本周稍早出炉疲弱的制造业数据后，这种期望有所减退。

CFTC数据显示，投资客的日圆、欧元和瑞郎净空仓减少，而澳元净空仓增加。投机客在最近一周还增持了英镑与加元净空仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 19,176 18,406

空头仓位 101,920 118,175

净仓位 -82,744 -99,769

欧元(125,000欧元为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 43,804 36,916

空头仓位 95,425 121,560

净仓位 -51,621 -84,644

英镑(62,500英镑为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 26,666 36,221

空头仓位 104,404 110,746

净仓位 -77,738 -74,525

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 5,871 7,936

空头仓位 31,674 36,908

净仓位 -25,803 -28,972

加元(100,000加元为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 22,351 28,298

空头仓位 62,127 61,657

净仓位 -39,776 -33,359

澳元(100,000澳元为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 32,853 42,213

空头仓位 91,403 84,520

净仓位 -58,550 -42,307

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

6月4日当周 5月28日当周

多头仓位 11,700 19,666

空头仓位 5,687 5,655

净仓位 6,013 14,011

(完)

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