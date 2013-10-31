全球汇市：投机客10月8日止当周转为持有美元净空仓--CFTC

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透纽约10月29日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据和路透计算，在10月8日止当周汇市投机客自2月中以来首次转为持有美元净空仓。
10月8日止当周，投机客转为持有美元净空头仓，规模为32.8亿美元，是2月12日当周以来首次出现美元净空仓。前一周美元净多仓为6.928亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 28,165 18,634
空头仓位 85,262 100,958
净仓位 -57,097 -82,324
欧元(125,000欧元为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 127,301 128,580
空头仓位 58,618 60,304
净仓位 68,683 68,276
英镑(62,500英镑为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 58,681 47,329
空头仓位 49,910 45,833
净仓位 8,771 1,496
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 20,313 17,898
空头仓位 9,898 11,262
净仓位 10,415 6,636
加元(100,000加元为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 33,857 43,734
空头仓位 42,520 44,689
净仓位 -8,663 -955
澳元(100,000澳元为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 17,221 14,928
空头仓位 43,625 43,732
净仓位 -26,404 -28,804
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月8日当周 10月1日当周
多头仓位 18,343 17,706
空头仓位 7,577 6,815
净仓位 10,766 10,891
(完)
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(编译 杜明霞；审校 李春喜)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)