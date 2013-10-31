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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 19:32 BJT

全球汇市：投机客10月8日止当周转为持有美元净空仓--CFTC

路透纽约10月29日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据和路透计算，在10月8日止当周汇市投机客自2月中以来首次转为持有美元净空仓。

10月8日止当周，投机客转为持有美元净空头仓，规模为32.8亿美元，是2月12日当周以来首次出现美元净空仓。前一周美元净多仓为6.928亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 28,165 18,634

空头仓位 85,262 100,958

净仓位 -57,097 -82,324

欧元(125,000欧元为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 127,301 128,580

空头仓位 58,618 60,304

净仓位 68,683 68,276

英镑(62,500英镑为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 58,681 47,329

空头仓位 49,910 45,833

净仓位 8,771 1,496

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 20,313 17,898

空头仓位 9,898 11,262

净仓位 10,415 6,636

加元(100,000加元为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 33,857 43,734

空头仓位 42,520 44,689

净仓位 -8,663 -955

澳元(100,000澳元为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 17,221 14,928

空头仓位 43,625 43,732

净仓位 -26,404 -28,804

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月8日当周 10月1日当周

多头仓位 18,343 17,706

空头仓位 7,577 6,815

净仓位 10,766 10,891

(完)

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(编译 杜明霞；审校 李春喜)

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