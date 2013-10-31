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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 20:01 BJT

全球汇市：投机客10月15日止当周连续第二周持有美元净空仓--CFTC

路透纽约10月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周三公布的数据和路透计算，在10月15日止当周汇市投机客连续第二周持有美元净空仓。

10月15日止当周，投机客持有的美元净空头仓位规模降至12.4亿美元，前一周美元净空仓为32.8亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

每周汇市投机客净仓位数据因本月稍早美国政府部分关闭而延后公布。

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 25,392 28,165

空头仓位 84,658 85,262

净仓位 -59,266 -57,097

欧元(125,000欧元为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 121,327 127,301

空头仓位 60,953 58,618

净仓位 60,374 68,683

英镑(62,500英镑为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 60,100 58,681

空头仓位 47,869 49,910

净仓位 12,231 8,771

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 21,757 20,313

空头仓位 10,990 9,898

净仓位 10,767 10,415

加元(100,000加元为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 28,436 33,857

空头仓位 39,250 42,520

净仓位 -10,814 -8,663

澳元(100,000澳元为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 17,656 17,221

空头仓位 49,893 43,625

净仓位 -32,237 -26,404

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月15日当周 10月8日当周

多头仓位 23,714 27,284

空头仓位 15,953 16,351

净仓位 7,761 10,933

(完)

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