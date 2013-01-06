全球汇市: 12月31日止当周投机客继续增持美元净空仓--CFTC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约1月4日--- - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客增加美元空头仓位.
12月31日止当周,投机客持有的美元净空头仓位升至94.27亿美元,前一周为持有64.9亿美元净空头仓位.据路透计算,此为投机客连续第四周净作空美元,且持仓量为10月2日当周以来最高.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
投机客净作多欧元兑美元,根据路透数据,此为2011年8月以来的首次.
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 30,432 26,757
空头仓位 110,949 112,365
净仓位 -80,517 -85,608
欧元(125,000欧元为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 81,932 75,072
空头仓位 76,806 77,621
净仓位 5,126 -2,549
英镑(62,500英镑为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 69,146 74,466
空头仓位 32,838 37,145
净仓位 36,308 37,321
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 23,800 21,897
空头仓位 12,169 10,462
净仓位 11,631 11,435
加元(100,000加元为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 73,678 72,777
空头仓位 7,752 9,425
净仓位 65,926 63,352
澳元(100,000澳元为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 117,354 116,141
空头仓位 37,832 40,708
净仓位 79,522 75,433
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月31日当周 12月24日当周
多头仓位 25,832 27,425
空头仓位 8,750 12,686
净仓位 17,082 14,739(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。